房貸業務不安全 富國銀行遭罰2.5億

財政部貨幣 監理署(Office of the Comptroller of the Currency, OCC)表示,由於富國銀行(Wells Fargo)房屋貸款 業務的「不安全或不健全的舉措」(unsafe or unsound practices),美聯儲(Federal Reserve)宣布對其處以2.5億元的罰款,並立即凍結該銀行由投資組合中轉移抵押貸款,同時限制其獲得某些抵押貸款服務,直到該行能提供令貨幣監理署滿意的全面補救措施為止。

富國銀行主要總部在舊金山,但其二級總部及最大的就業基地位於夏樂,超過2萬7000名員工在夏樂地區上班。

貨幣署代理主計長Michael J. Hsu表示,富國銀行未能滿足該署2018年對該銀行的要求。「除罰款外,此一凍結行動限制了該行未來的活動,直到現有問題充分解決。OCC將繼續努力以確保美國 國內銀行及時解決問題,公平對待客戶,並以安全和穩健的方式運營。」

2013年,富國銀行分行員工曾開設假賬戶和信用卡,以滿足銷售需求配額;2016年,該公司承認開立了超過350萬個不需要的賬戶。富國銀行承諾向因此不當行為而被收取費用的客戶退款,並解雇了5300名員工,執行長亦被迫辭職。當時富國銀行向聯邦和州當局支付了超過15億元的罰款,並為解決客戶和股東的訴訟支付了6.2億元。