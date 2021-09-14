我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

房貸業務不安全 富國銀行遭罰2.5億

記者王政賢／北卡羅來納州報導

財政部貨幣監理署(Office of the Comptroller of the Currency, OCC)表示，由於富國銀行(Wells Fargo)房屋貸款業務的「不安全或不健全的舉措」(unsafe or unsound practices)，美聯儲(Federal Reserve)宣布對其處以2.5億元的罰款，並立即凍結該銀行由投資組合中轉移抵押貸款，同時限制其獲得某些抵押貸款服務，直到該行能提供令貨幣監理署滿意的全面補救措施為止。

富國銀行主要總部在舊金山，但其二級總部及最大的就業基地位於夏樂，超過2萬7000名員工在夏樂地區上班。

貨幣署代理主計長Michael J. Hsu表示，富國銀行未能滿足該署2018年對該銀行的要求。「除罰款外，此一凍結行動限制了該行未來的活動，直到現有問題充分解決。OCC將繼續努力以確保美國國內銀行及時解決問題，公平對待客戶，並以安全和穩健的方式運營。」

2013年，富國銀行分行員工曾開設假賬戶和信用卡，以滿足銷售需求配額；2016年，該公司承認開立了超過350萬個不需要的賬戶。富國銀行承諾向因此不當行為而被收取費用的客戶退款，並解雇了5300名員工，執行長亦被迫辭職。當時富國銀行向聯邦和州當局支付了超過15億元的罰款，並為解決客戶和股東的訴訟支付了6.2億元。

貸款 貨幣 美國

上一則

薩倫姆市法院「爭議新建工程」動工 估耗資3080萬

下一則

新州高中增設畢業考 英文、數學成門檻

延伸閱讀

景氣復甦、房貸業務助攻 中信銀美國獲利首度超越香港

景氣復甦、房貸業務助攻 中信銀美國獲利首度超越香港
富國銀行賠償慢 聯邦擬再制裁

富國銀行賠償慢 聯邦擬再制裁
股指雖全面收低 但史指連升七月

股指雖全面收低 但史指連升七月
北上廣深打房收緊房貸 撥款從半個月拉長到半年

北上廣深打房收緊房貸 撥款從半個月拉長到半年
申請房貸 非裔80%、亞裔50%被拒

申請房貸 非裔80%、亞裔50%被拒
申請房貸爆族裔歧視？非裔80%、亞裔50%被拒

申請房貸爆族裔歧視？非裔80%、亞裔50%被拒

熱門新聞

凱莉庫克(Kelly Cook)的母親Karra Harwood為女兒在Go Fund Me網站募款，目前已募得20551美元。取自Go Fund Me網站/Karra Harwood提供

被反疫苗母親傳染新冠 4歲女童病故 弟妹接連中招

2021-09-13 18:39
乾涸的德州西部一萬年前曾經有過一個綠州，近日奇蹟般出現綠洲現象。(KHOU畫面截圖)

消失一萬年前綠洲 驚喜再現德州沙漠

2021-09-10 18:22
受疫情反彈影響，包括西南航空在內，近日機票預定與價格均出現下跌情形。(特派員黃惠玲／攝影)

「疫」外便宜 相同班機起降 來回機票跌逾6成

2021-09-10 10:48
COVID-19疫苗補強針如一切順利，預計從9月底開始施打。 （美聯社）

補強針非一勞永逸 華裔藥劑學博士釋疑

2021-09-13 11:35
德州休士頓一家七口全染新冠。（FOX）

學校隔板比紙還薄 幼童帶病毒回家 7口全中招

2021-09-10 17:56
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況