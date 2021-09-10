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坎大醫學院助理院長郭燕平：拒打疫苗 若染疫後果嚴重

記者王明心／北卡羅來納州報導
郭燕平為民眾在線上舉行「COVID-19的背景科學知識」講座。(螢幕截圖)
郭燕平為民眾在線上舉行「COVID-19的背景科學知識」講座。(螢幕截圖)

全球遭受新冠病毒肆虐一年多，不但疫情沒有消除，接著而來的變種病毒反而更具攻擊性和傳染力，連打過疫苗者也不能倖免，使原本對疫苗安全性就存疑的人更加遲疑接種。北卡坎伯大學(Campbell U)醫學院教務及學務助理院長郭燕平日前舉行線上「COVID-19背景科學知識」講座，希望能從科學角度幫助民眾認識病毒和疫苗，加強是否施打疫苗的判斷能力。

郭燕平同時也擔任該校微生物和免疫學科主任，負責大部分醫學生的醫用微生物和感染學課程教學。她說，她發現華洋民眾對新冠病毒都很迷惘而恐慌，決定分享自己的專業科學知識，讓大家更了解病毒。

她說，冠狀病毒並非首見，2003年的嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒(SARS)和2012年的中東呼吸綜合症冠狀病毒(MERS)都曾造成大流行，但2019年新冠病毒不但症狀更嚴重，而且在潛伏期就有傳染力，殺傷力遠比前二者大。在中國首先發現的SARS導致8098人受染，774人死亡，在中東首發的MERS致使2521人受染，866人死亡。但COVID-19一直到今年8月底，全球確診高達2億1600萬人，449萬人死亡。

她表示，病毒基本有兩種結構，一種是沒有油脂包膜的裸體病毒，只有一個裝著基因成份的袋子，碰到適宜的細胞就趕緊粘上去；另一種是偷人體細胞包膜，把自己包起來的病毒，只要用清潔劑就可輕易消滅。新冠病毒就是此類，所以防疫宣導中都叫人要常用肥皂洗手。

病毒本身無法獨立複製，所以沾在手上或落在桌面上的病毒不會自行繁殖，必須身體表面有破口，讓病毒進入體內，找到寄生細胞後，接管其蛋白質和基因機制，便可開始去感染其他細胞，進行複製。病毒對宿主有專一性，除非突變，否則病毒通常只會進入特定動物的細胞。一旦複製成功，就擴散到體內它處，使器官衰竭，而免疫系統在搏鬥之中，也可能因反應過度而對身體造成傷害。

如何杜絕或減少病毒靠宿主複製？注射疫苗是方法之一。疫苗原理是將病毒或細菌的抗原或遺傳物質打入人體，刺激免疫系統產生抗體，以便在真正接觸到該病原體時可以迅速產生免疫反應，降低感染、嚴重疾病與死亡的發生。目前推出的莫德納、BNT、強生等疫苗就是用這種方式。

另外由於新冠病毒是藉著近距離接觸而傳播，又因有68%的人在沒症狀前就傳染給別人，因此維持社交距離和戴口罩很重要。有人主張靠群體免疫方法，依據統計數字，此法將先付出極大的社會和人命代價。

至於有人對疫苗安全性存疑，郭燕平表示任何醫療過程都可能有副作用，但是感染新官病毒所導致的死亡、急性病、慢性併發症非常嚴重，大家要慎思，為自己做出明智的選擇。

郭燕平用不同的圖表，說明新冠病毒的構造、傳染以及疫苗作用等。(螢幕截圖)
郭燕平用不同的圖表，說明新冠病毒的構造、傳染以及疫苗作用等。(螢幕截圖)

疫苗 變種病毒 社交距離

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