疫情加劇 代課教師短缺 工資飛漲

在今秋喬州學校開放返校上課後，師生染疫數激增，使得原本代課老師就短缺的狀況變得更糟。(亞城公校推特)

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，病例數激增導致有更多教師因為生病或需要隔離而缺勤。與此同時，在疫情 前就已短缺的代課教師人數持續減少，因其中許多人是年長的退休教師，拒絕在疫情間進入課堂。

人員短缺已導致某些學校被迫暫時關閉，或是改以非具教師資格的成人看顧，以減少課程被擾亂。

孩子在切洛基郡(Cherokee)就讀高中的瑪格(Mandy Marger)表示，兒子的英語老師已缺席了約一個月，代課老師並未有教師資格。而女兒的一位老師在8月初起即缺課，直到上周才回來。

當學校找不到代課者時，便會在校內引發連鎖反應，因為其他人員需放下手邊正常工作 中以填補這些空缺。

谷內郡(Gwinnett)督學瓦茲(Calvin Watts)說，上周的某天，該郡共有977份代課請求，其中582個已被填補。其60%的「填補率」，遠低於開學第一天的96%。

而這個問題普遍存在喬州各地。

喬州教育領袖協會(Georgia Association of Educational Leaders)的執行董事科斯特利(Robert Costley)認為，現在短缺更嚴重的部分原因是幾乎所有學童都回到學校，而某些學校甚至無法留住足夠的員工以安全地開放校園。

總部位於密西根州的人力資源公司Kelly Education，客戶遍及喬州和其他多州。總裁蘇亞雷斯(Nicola Soares)表示，隨著許多州重新開放學校，教師短缺在全國日益嚴重。

「在疫情流行之前，我們已有大量的全職教師短缺，這也推動了對代課教師的需求。而疫情只會加劇這種情況。」

她說，在疫情之前，代課老師的需求比前一年增加了23%，最近又增長了50%。與此同時，「自願教學」(willing)的代課老師卻日益減少。

代課教師不需要特殊的大學學位，因此理想的候選人是具有豐富技能和經驗的退休教師—例如像在伊利諾州教書35年後退休，並搬到切洛磯郡與家人團聚的戴根(Patty Deigan)。

她在休息了一年後，因思念課堂生活開始接下短期代課工作，直到今年春天。

然而今年秋天，她沒有回到學校。戴根接種了疫苗，也會配戴口罩，但她看到社區和學校中有太多人不戴口罩。為避免染疫，她不得不做出此決定。

這些代課教師的流失正引發了各學區 間為求才的競標戰。

富頓郡(Fulton)學區去年的代課教師工資幾乎翻倍，由每日100元昇至175元。該學區表示明年5月前其工資將持續增長。

卡布郡(Cobb)學區上周宣布，將自本周起提高代課教師工資。到明年5月，工資將上漲100元達到189元。亞特蘭大公立學校則向連續工作30天的代課老師提供500元的獎金。

在切洛基郡，督學海托爾(Brian Hightower)本周起將每日代課工資提高25%，達到150元。發言人表示：「調薪是為了保持本學區的競爭力，因為其他學區也提高了工資。」

此位發言人表示，該學區在8月31日有219名教師缺勤，是疫情前每天缺勤100人的兩倍多。

切洛基郡五分之四的缺勤由代課教師承擔，其餘的則由其他班級教師或其他人員填補。該學區還指派了80名員工—其中一半沒有教師資格，以備在各教室間輪班。

該郡近日更嘗試將大學生與臨時代課工作連結起來，並通過電子郵件向肯尼索州立大學(Kennesaw State University)發送了工作邀請。

一名不願具名的學生表示收到電郵，內文為「我們學區目前正在尋找代課教師，你不必需要教師資格或大學畢業。」