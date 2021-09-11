Lobster Banh Mi 誠邀加盟商開設連鎖店 經營超值經典越式三明治餐館 初始啟動成本低 適合開創家庭事業

LOBSTER BANH MI越式三明治美味吃得到，也看得到。

一場新冠病毒帶來的世紀疫情 讓大家前景不明，但日子總是要過下去，投資加盟已有基礎、小本經營的越式三明治餐館，是個值得考慮的選項。已有經營12家餐館經驗的Shyla Enoul，在亞特蘭大都會 區營運的Lobster Banh Mi和John Pho 'N Bar，受到大眾的喜愛，現在決定擴大經營，誠邀加盟商開設連鎖店，加入經營容易、初始啟動成本低的三明治店，更會給予培訓、提供食材與管理等，希望大家一起賺錢！

個性爽朗豪邁的Shyla，幼年移民到美國的西貢姑娘Shyla Enoul，以「西貢美食」(Saigon Deli)餐館，從華盛頓特區、維吉尼亞州、到馬里蘭州Woodstock等共八家，再到喬治亞州亞特蘭大都會區Flowery Branch和最新開張位於Duluth的Lobster Banh Mi等四家餐館，處處可以看到她的用心與認真，也愈作愈有心得。

Shyla將越式三明治這道平民美食，賦予精緻、實惠、更美味的意義，變身為升級版的越南 三明治。她以精湛廚藝，每天清晨自己烘焙外酥內軟的法式麵包，採用貨真價實的龍蝦、螃蟹、魚、肉類和從歐洲進口的肝醬、法式熟食charcuterie等，配上新鮮的香菜、蔬菜、醃蘿蔔和辣椒片，再加上親手調製的美奶滋蛋黃醬、辣醬，推出12種口味物超所值的精緻化越南三明治，大眾化價位從4.95元到9.95元不等，無論是全家老少、上班族、或是到公園郊外野餐，均方便享用。所以她的餐館在Google和Yelp獲得了4.5顆星的高分好評。

Shyla希望將經營心得與大家分享，開始廣邀加盟商開設連鎖店。她指出，這場疫情證明三明治非常方便堂吃，更易於店外取餐、自取、外帶與外送等，是最佳的生意。再加上她有心幫助大家入門，給予培訓，提供品質有保證的麵包和各類食材。一份份的各類食物個別分裝盒中，讓加盟者易於操作。而且三明治店初始啟動成本低，非常適合開創家庭事業，「讓大家都有錢賺，一起過更好的生活。」

同時，Shyla還全面招聘各層級員工，從經理到會計、收銀、廚師、廚房工作、服務員等等，以便讓現在的營業時間從上午11時開始，提前到上午9時。有興趣加盟及應徵工作者詳洽電話：770-371-8015，電郵：[email protected]。

Lobster Banh Mi位於Duluth的Goodwill對面，地址：3095 Peachtree Industrial Blvd, Ste. 120, Duluth, GA 30097，電話：770-910-7175，周營七天每天上午11時到晚上7時，網站：www.lobsterbanhmi.com。John Pho 'N Bar地址：3446 Winder Hwy, Ste. 503S & 504T, Flowery Branch, GA 30542，周營七天每天上午11時到晚上9時，網站：www.johnphonbar.com。