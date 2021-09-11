9月：人壽保險宣傳月意識月

作者專業保險經紀人Belinda Shu

2020年，COVID-19病毒大流行給每個家庭敲響了警鐘，意外死亡造成的情感痛苦是無法估量的。對於沒有人壽保險的家庭，親人的死亡會帶來嚴重的經濟困難。人壽保險在家庭最需要的時候為其提供了必不可少的財務支持。

2021年人壽保險意識月開始了，也是愛之保險月開始了。COVID-19病毒讓我們意識到生命是如此的脆弱。希望這種意識宣傳月將鼓勵更多人為意外做好準備，獲得他們需要的人壽保險保護家人，保護你的愛人。

全球病毒大流行和動盪不安的世界，給我們大多數人帶來了焦慮和無助感。我們擔心我們的工作，財務，健康，親人和我們自己的死亡。有些事情我們無法控制，但是我們可以做些事情，來幫助我們自己和家人克服困難並度過難關。

人壽保險是最佳選擇。沒有什麼比人壽保險更好或更容易的方法了。人壽保險，是您現在通過人壽保險公司購買的一種人壽保險產品，在您去世後，該公司將向受益人一次性支付一筆款，受益人不用交稅。任何人都可以購買它，不同的保單，可以滿足不同家庭收入預算 和情況。但是，仍然有許多人沒有購買人壽保險。他們擔心這可能太昂貴，太複雜，或者不想面對死亡。我們有不同類型的人壽保險來滿足您的需求，包括無需體檢和終生保單保證10年或者15年付清等等。

美國 家庭人壽保險公司(American Family Life Insurance)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險 公司，體現了AMFAM 的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。 Belinda Shu代理處在過去8年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。如果您想進一步了解人壽保險，讓你的家人盡快得到保護。請別等了，請致電Belinda Shu [email protected]。