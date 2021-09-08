最有效率機場 亞特蘭大機場18連霸

亞特蘭大 的Hartsfield-Jackson國際機場 除了是全世界最繁忙的機場之一，其效率也是居於世界首位。

隨著全球機場開始從新冠疫情 造成的急遽衰退中復甦，機場效率也變得尤為重要，根據航空運輸研究學會(Air Transport Research Society)最新評選指出，亞特蘭大機場連續18年蟬聯全球最有效率機場的寶座。

學會評選了超過200個機場，評斷標準為營運和管理效率，成本管控，以及財務表現。

該機場總經理比歐達理(Balram Bheodari)表示，2020年的疫情對全球旅行產生了前所未有的影響。亞特蘭大機場的首要任務是為大眾提供安全又有效率的旅行體驗，因此在2021年得到最高效率獎，特別感到與有榮焉。

亞特蘭大機場於2015年成為世上第一個年載客量超過1億人次的機場。然而疫情重創旅遊業，該機場2020年僅接待了4300萬名旅客，較2019年的1億1000萬名旅客，下降了61%。

今年年初時，國際機場協會(Airports Council International)認證中國廣州的白雲機場是世界上最繁忙的機場，擠下了蟬聯冠軍寶座20多年的亞特蘭大機場。(朱姿穎)