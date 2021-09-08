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教堂山北卡大研究室 遭中國指控為新冠起源

記者王明心／北卡羅來納州報導
巴里克(Ralph Baric's Lab)在北卡大學所帶領的實驗室，被中國媒體指為新官病毒源頭。(北卡大學官網)
巴里克(Ralph Baric's Lab)在北卡大學所帶領的實驗室，被中國媒體指為新官病毒源頭。(北卡大學官網)

正當美國主導COVID-19源頭調查時，中國官方媒體將新冠病毒來源的矛頭，指向包括教堂山北卡大學(UNC-Chapel Hill)在內的美國研究實驗室，對此指控，北卡大並未做出回應。

華盛頓郵報報導，情報官員向拜登提交的COVID-19冠狀病毒起源報告中指出，來源尚不確定，病原體可能從動物傳染給人類，也可能從實驗室洩漏。

北卡大學巴里克實驗室(Ralph Baric's Lab)則被環球時報和新華社描述為COVID-19的原始源頭。該實驗室由冠狀病毒專家巴里克營運，他從20世紀90年代開始研究病毒，其許多研究結果讓世界了解冠狀病毒的危險。

新聞與觀察家報導，沒有證據顯示該實驗室製造了導致COVID-19的冠狀病毒，但巴里克的實驗室的確因在功能增益(Gain-of-function)研究方面的應用引來批評，它改變病毒或其他有機體的基因構成，以獲得一種新的能力，可能會使其更具傳染性或致命性。

這項研究通常是為了證明病毒是如何進化的，並藉此提供研究人員測試不同的醫療方法，比如疫苗。反對人士稱，此研究如果走出實驗室，很可能創造出一種能導致大流行的病毒，早在2014年，就有人對此法擔憂，以至於當時的歐巴馬政府暫停了新的功能增益研究，不過，此禁令於2017年解除。

該實驗室使用功能增益技術來展示冠狀病毒如何進化到感染人類，並測試新的疫苗方法來中和它們。巴里克這項研究，以及他參與署名的另一篇中國科學家在2015年發表的論文，都成為他與新冠起源的陰謀論有所牽扯。

該報導指出，巴里克2015年的論文，使用的病毒與導致COVID-19的病毒是完全不同的，其研究顯示，蝙蝠可直接將冠狀病毒傳播給人類，而無需通過不同的動物宿主。據稱他的研究一直是在一個生物安全級別為三的實驗室進行的，這是第二高的安全級別且是密封的實驗，主旨在防止潛在的空氣毒素洩漏。

巴里克曾在接受「麻省理工技術評論」採訪時，對中國實驗室處理冠狀病毒研究的方式表示擔憂。今年早些時候，他和其他17名科學家簽署了一封信，呼籲對武漢實驗室和實驗室洩漏的可能性進行更徹底的調查。

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