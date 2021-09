父母來自台灣 亞城首位亞裔市議員萬斯祺再披戰袍

萬斯祺宣布將再度參選亞特蘭大第六選區市議員。(萬斯祺競選臉書)

曾於2010到2017年間,擔任亞特蘭大 市首位亞裔 市議員的萬斯祺(Alex Wan)近日宣布,他決定再度出馬參選第6選區市議員。居住當地達27年的萬斯祺說,他從高中擔任喬州國家榮譽協會(Georgia National Honor Society)主席開始,一直致力投入公共服務,卸下民代職務多年後,希望能夠繼續貢獻經驗,推動社區進步,創造更好明天。

萬斯祺的父母早年自台灣移民至美國,他三歲時,全家由南卡羅來納州搬到亞特蘭大。於亞城長大的他,在底克甫(DeKalb)公立學校就讀,於喬治亞理工學院(Georgia Tech)獲得工業工程學士,之後更取得賓州大學華頓(Wharton)商學院MBA學位。

萬斯祺從2010年在市議會任職以來,曾擔任亞特蘭大地區委員會(Atlanta Regional Commission Board)的富頓郡(Fulton)/亞特蘭大區代表以及亞城市長LGBTQ諮詢委員會成員。

萬斯祺為Horizons Atlanta的執行董事,該非營利組織主要是為1300多位貧困社區兒童,提供免學費的夏季充實計畫。他也是For the Kid in All of Us的創辦人並擔任顧問,此機構為亞城貧苦的孩子搜集玩具、學習用品,並且提供夏季學習活動。

萬斯祺曾在耶路撒冷之家(Jerusalem House)任職發展總監三年,這是亞城歷史最久,也是為受愛滋病影響低收入和無家可歸者提供永久住房的最大組織。

除了非營利組織經驗外,萬斯祺先後在私人、政府以及高等教育等部門工作。他表示,在多元環境下工作的經驗,讓他了解不同的人與組織如何為解決社區挑戰帶來資源,以及促進相關利益團體之間的合作,以創造更大的機會。

他表示,如當選後將致力於讓市府運作更佳,確保該市各項服務的品質,包括維護社區及商業的安全,並促使街道、營業執照、公園和垃圾收集等基本項目落實執行,最重要的是,提升市府服務效率,避免浪費公帑。

針對日益嚴重的亞裔仇恨犯罪事件,萬斯祺痛心表示,此情況讓亞裔民眾覺得身在何處都不安全。他說,3月亞城連續槍擊案的其一案發地Gold Spa水療館,甚至離第6選區僅離一哩。

他說,當選後會繼續為平等性(equality)和可持續性(sustainability)努力,對抗種族主義和歧視,確保每位市民在亞城均能受到接納與包容。他主張亞裔應大聲反對偏見,打破刻板印象。

此次選舉投票 日為11月2日(周二),這也是喬治亞州實施新投票法後的首次選舉,選民須注意在10月4日前確認投票資格。

喬州剛剛完成了對選民名單的清理工作,如選民發現投票紀錄遭刪除,可於線上再度註冊,亦可上網申請缺席選票(absentee ballot),網址:mvp.sos.ga.gov。