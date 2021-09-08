我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos詐騙案將開審 創辦人1.35億元豪宅曝光

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

父母來自台灣 亞城首位亞裔市議員萬斯祺再披戰袍

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
萬斯祺宣布將再度參選亞特蘭大第六選區市議員。(萬斯祺競選臉書)
萬斯祺宣布將再度參選亞特蘭大第六選區市議員。(萬斯祺競選臉書)

曾於2010到2017年間，擔任亞特蘭大市首位亞裔市議員的萬斯祺(Alex Wan)近日宣布，他決定再度出馬參選第6選區市議員。居住當地達27年的萬斯祺說，他從高中擔任喬州國家榮譽協會(Georgia National Honor Society)主席開始，一直致力投入公共服務，卸下民代職務多年後，希望能夠繼續貢獻經驗，推動社區進步，創造更好明天。

萬斯祺的父母早年自台灣移民至美國，他三歲時，全家由南卡羅來納州搬到亞特蘭大。於亞城長大的他，在底克甫(DeKalb)公立學校就讀，於喬治亞理工學院(Georgia Tech)獲得工業工程學士，之後更取得賓州大學華頓(Wharton)商學院MBA學位。

萬斯祺從2010年在市議會任職以來，曾擔任亞特蘭大地區委員會(Atlanta Regional Commission Board)的富頓郡(Fulton)/亞特蘭大區代表以及亞城市長LGBTQ諮詢委員會成員。

萬斯祺為Horizons Atlanta的執行董事，該非營利組織主要是為1300多位貧困社區兒童，提供免學費的夏季充實計畫。他也是For the Kid in All of Us的創辦人並擔任顧問，此機構為亞城貧苦的孩子搜集玩具、學習用品，並且提供夏季學習活動。

萬斯祺曾在耶路撒冷之家(Jerusalem House)任職發展總監三年，這是亞城歷史最久，也是為受愛滋病影響低收入和無家可歸者提供永久住房的最大組織。

除了非營利組織經驗外，萬斯祺先後在私人、政府以及高等教育等部門工作。他表示，在多元環境下工作的經驗，讓他了解不同的人與組織如何為解決社區挑戰帶來資源，以及促進相關利益團體之間的合作，以創造更大的機會。

他表示，如當選後將致力於讓市府運作更佳，確保該市各項服務的品質，包括維護社區及商業的安全，並促使街道、營業執照、公園和垃圾收集等基本項目落實執行，最重要的是，提升市府服務效率，避免浪費公帑。

針對日益嚴重的亞裔仇恨犯罪事件，萬斯祺痛心表示，此情況讓亞裔民眾覺得身在何處都不安全。他說，3月亞城連續槍擊案的其一案發地Gold Spa水療館，甚至離第6選區僅離一哩。

他說，當選後會繼續為平等性(equality)和可持續性(sustainability)努力，對抗種族主義和歧視，確保每位市民在亞城均能受到接納與包容。他主張亞裔應大聲反對偏見，打破刻板印象。

此次選舉投票日為11月2日(周二)，這也是喬治亞州實施新投票法後的首次選舉，選民須注意在10月4日前確認投票資格。

喬州剛剛完成了對選民名單的清理工作，如選民發現投票紀錄遭刪除，可於線上再度註冊，亦可上網申請缺席選票(absentee ballot)，網址：mvp.sos.ga.gov。

亞裔 投票 亞特蘭大

上一則

聯邦停發 45萬伊州人沒了額外失業補助

下一則

疫情反彈 赴中健康碼新規本周上路

延伸閱讀

不讓眼淚掉下來（五）

不讓眼淚掉下來（五）
沒疫苗打 CDC預測：開學3個月內 75%小學生染疫

沒疫苗打 CDC預測：開學3個月內 75%小學生染疫
亞城酒店市場正復甦 又被Delta拖緩

亞城酒店市場正復甦 又被Delta拖緩

治病意見不同 祖母帶孫女出門失聯8天 父母提告略誘

治病意見不同 祖母帶孫女出門失聯8天 父母提告略誘
孩童拿不出接種證明難出行 費城放寬限制

孩童拿不出接種證明難出行 費城放寬限制
中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

中美不睦 中國父母阻子女入美籍 「回家啃老也沒關係」

熱門新聞

女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

2021-09-04 18:25
維州和馬州分別在2021年「全美工作最勤奮州」排行榜中，居第八和第11名。（記者張筠 / 攝影）

全美工作最勤奮州 這州排第1 德州第3 新墨州墊底

2021-09-04 17:01
Zelle應用軟體方便支付各種款項與轉帳，吸引越來越多消費者使用，也因此成為詐騙份子的工具。(特派員黃惠玲╱攝影)

轉帳給自己？ 芝加哥Zelle用戶遭詐騙 她們3500元都飛了

2021-09-04 17:17
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

2021-08-31 18:50

超人氣

更多 >
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在