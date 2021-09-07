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亞城酒店市場正復甦 又被Delta拖緩

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
位於亞城市中心的W Hotel。(Marriott官網)
位於亞城市中心的W Hotel。(Marriott官網)

根據數據分析公司Kalibri Labs針對旅館業的統計顯示，6月亞特蘭大地區的酒店入住率為57%，由於去年分析師預測全美旅館入住率會比大蕭條(Great Depression)時期更糟糕，亞城此表現已算是重大突破。然而，最近Delta變種病毒導致確診激增，各公司減少了商務旅行，亞城的酒店市場復甦速度再度放緩。

研究機構R.M. Woodworth & Associates的負責人伍德沃斯(Mark Woodworth)表示，商務旅行尚未自疫情衝擊中恢復。

伍德沃斯說，Delta變種病毒造成的病例激增，使甫從去年疫情稍稍恢復的旅館業再受打擊。

不過，今年酒店市場仍有亮點，包括過去一年多來，受疫情壓抑的休閒旅遊需求出現增長、資本持續流入度假村，而且包括亞特蘭大市中心在內的美國城市酒店業正逐漸吸引新投資入駐。例如8月份，舒爾特酒店集團(Schulte Hospitality Group)以1.6億元收購了亞城城中區的W酒店(W Atlanta-Midtown)，巴克亥(Buckhead)也有兩家新的酒店開業。

商用房地產服務及投資公司CBRE的執行副總裁迪克(Tim Dick)表示，該行業的復甦取決於物業類型。以商用會議為主的酒店通常較度假型態的酒店更難復甦。比如，一家沙凡納旅館在今年上半年的入住率更較2019年為高，而旅遊熱門地點的旅館市場復甦更為明顯。

全美一些大型上市酒店今年的數據令人鼓舞。萬豪國際(Marriott International Inc.)第二季度淨收入為4.22億，而去年同期淨虧損為2.34億。 

IHG首席財務長Paul Edgecliffe-Johnson8月時告訴分析師，該集團7月份入住率和房價持續提高，其中近50%的酒店的客房的收入高於2019年的水平。他表示，第二季復甦是由國內旅遊市場推動。

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