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北卡大亞裔中心啟用 教育亞裔歷史文化

記者王明心╱北卡羅來納州報導
致詞嘉賓：右起董事會代表R. Gene Davis Jr.、校長Kevin M. Guskiewicz、中心主任Heidi Kim、中心活動組長史琳娜(Selina Shi)。(記者王明心／攝影)
致詞嘉賓：右起董事會代表R. Gene Davis Jr.、校長Kevin M. Guskiewicz、中心主任Heidi Kim、中心活動組長史琳娜(Selina Shi)。(記者王明心／攝影)

籌備兩年的北卡大學亞裔美國人中心(UNC Asian American Center)實體空間於上周開幕使用，其使命是培養人們對亞裔美國人、文化和歷史的批判性理解。中心主任金海蒂(Heidi Kim)希望該中心能讓亞裔後代得到教育、支持和自信。

本身是該校英語和比較文學副教授的金海蒂表示，亞裔過去這一年非常不容易，除了應付疫情外，還要面對巨大的亞裔仇恨風潮，該中心在這時成立，顯得特別重要，不但負起支持亞裔社區的責任，也要教育學生和社區認識亞裔在美南的歷史和文化。

她說過去十年來，目睹校園中亞裔學生陣容日漸強大，經由校友、在校生、社區的共同努力，投入金錢和時間，才有了這所美東南首創的亞裔美國人中心。她引用同事的話「你有能力定義你自己」(You have the power to define yourself)，勉勵亞裔學生要善用這份能力，追求自己的理想。

代表該校董事會致詞的戴維斯(R. Gene Davis Jr.)說董事會批准中心成立提案，從最初提議到最後成立只花了九個月，可見大家對它的重視。他說維繫該校精神的不是古井、校鐘、石牆、山茱萸，而是這是一所屬於全民的大學(University of All the People)，這個中心所表彰的多元、平等、包容說明了這點。

擔任中心活動組長的大三華裔生史琳娜(Selina Shi)說這個中心是個可讓她做自己的地方。她回憶小時候為了隱藏自己的亞裔形象，會丟掉祖母每早放在她中餐裡的茶葉蛋，也曾有主管要她刪除簡歷中的亞裔文化組織經歷，因為「看起來太亞洲味了」。可是在參與中心的過程中，她體認了身為亞裔的價值，她不再躲避或羞於亞裔身份，希望這個中心是讓亞裔學生以自己文化傳承為傲的地方。

本身認養亞裔女兒的校長卡斯奇衛茲(Kevin M. Guskiewicz)指出亞裔佔學生總數17%，是該校最大的少數族裔。他感謝大家的支持，希望這也是個讓亞裔學生互相支持的地方。

中心成立所需捐款大部分來自個人和校友，其中以華裔勞永晉(Eugene Lao)和韓裔李寶拉(Barb Lee)最多，兩人共捐出40多萬元。勞永晉原本要捐給他當年創辦的亞裔學生協會，但和會長游君(June Yom)討論後，決定將捐款放在對亞裔社區更具影響力的用途，開始了亞裔美國人中心的籌備工作。他同時也為該中心捐款成立「游君獎學金」，資助在校亞裔學生。李寶拉說她當年就讀時連學生會都沒有，亞裔學生沒有歸屬感，現在看到學弟妹為亞裔爭取的地位，很為他們驕傲。

唯一的團體捐款來自北卡國際佛光會。北卡佛光山住持滿普法師說佛光山雖是個宗教團體，但是秉持星雲大師倡導佛教應是「人要的、善美的」平等清淨、同體共生的理想，推展「以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心」的精神，因此非常樂意贊助該校亞裔中心的成立。

根據學校官網，中心所在地前身是19世紀的馬車房，現在空間被粉刷裝修，重新設計成聚會空間、辦公室，和小休息室，供小型聚會和規劃中心活動的行政人員所需。與校園其他中心一樣，他們將使用校園其他場地舉行更大規模的聚會。金海蒂說這個空間代表校園中的實體家園，為亞裔培養社區意識和歸屬感。

中心所在地前身是19世紀的馬車房，現在重新粉刷、裝修、設計。(記者王明心／攝影)
中心所在地前身是19世紀的馬車房，現在重新粉刷、裝修、設計。(記者王明心／攝影)
唯一的團體捐款來自北卡佛光會，由該會督導李蓓蓓(右)和會員簡竹君代表參加。(記者...
唯一的團體捐款來自北卡佛光會，由該會督導李蓓蓓(右)和會員簡竹君代表參加。(記者王明心／攝影)
北卡大學亞裔美國人中心(UNC AAC)舉行開幕典禮，由校長卡斯奇衛茲(Kevi...
北卡大學亞裔美國人中心(UNC AAC)舉行開幕典禮，由校長卡斯奇衛茲(Kevin M. Guskiewicz)剪彩。(記者王明心／攝影)
中心送給參加者的紀念品包括亞洲不同國家的茶包，象徵亞裔的異中求同。(記者王明心／...
中心送給參加者的紀念品包括亞洲不同國家的茶包，象徵亞裔的異中求同。(記者王明心／攝影)
華裔勞永晉(Eugene Lao)(右)和韓裔李寶拉(Barb Lee)是捐款最...
華裔勞永晉(Eugene Lao)(右)和韓裔李寶拉(Barb Lee)是捐款最多的校友。(記者王明心／攝影)

亞裔 美國 教育

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