北卡大亞裔中心啟用 教育亞裔歷史文化

致詞嘉賓:右起董事會代表R. Gene Davis Jr.、校長Kevin M. Guskiewicz、中心主任Heidi Kim、中心活動組長史琳娜(Selina Shi)。(記者王明心/攝影)

籌備兩年的北卡大學亞裔美國 人中心(UNC Asian American Center)實體空間於上周開幕使用,其使命是培養人們對亞裔美國人、文化和歷史的批判性理解。中心主任金海蒂(Heidi Kim)希望該中心能讓亞裔後代得到教育 、支持和自信。

本身是該校英語和比較文學副教授的金海蒂表示,亞裔過去這一年非常不容易,除了應付疫情外,還要面對巨大的亞裔仇恨風潮,該中心在這時成立,顯得特別重要,不但負起支持亞裔社區的責任,也要教育學生和社區認識亞裔在美南的歷史和文化。

她說過去十年來,目睹校園中亞裔學生陣容日漸強大,經由校友、在校生、社區的共同努力,投入金錢和時間,才有了這所美東南首創的亞裔美國人中心。她引用同事的話「你有能力定義你自己」(You have the power to define yourself),勉勵亞裔學生要善用這份能力,追求自己的理想。

代表該校董事會致詞的戴維斯(R. Gene Davis Jr.)說董事會批准中心成立提案,從最初提議到最後成立只花了九個月,可見大家對它的重視。他說維繫該校精神的不是古井、校鐘、石牆、山茱萸,而是這是一所屬於全民的大學(University of All the People),這個中心所表彰的多元、平等、包容說明了這點。

擔任中心活動組長的大三華裔生史琳娜(Selina Shi)說這個中心是個可讓她做自己的地方。她回憶小時候為了隱藏自己的亞裔形象,會丟掉祖母每早放在她中餐裡的茶葉蛋,也曾有主管要她刪除簡歷中的亞裔文化組織經歷,因為「看起來太亞洲味了」。可是在參與中心的過程中,她體認了身為亞裔的價值,她不再躲避或羞於亞裔身份,希望這個中心是讓亞裔學生以自己文化傳承為傲的地方。

本身認養亞裔女兒的校長卡斯奇衛茲(Kevin M. Guskiewicz)指出亞裔佔學生總數17%,是該校最大的少數族裔。他感謝大家的支持,希望這也是個讓亞裔學生互相支持的地方。

中心成立所需捐款大部分來自個人和校友,其中以華裔勞永晉(Eugene Lao)和韓裔李寶拉(Barb Lee)最多,兩人共捐出40多萬元。勞永晉原本要捐給他當年創辦的亞裔學生協會,但和會長游君(June Yom)討論後,決定將捐款放在對亞裔社區更具影響力的用途,開始了亞裔美國人中心的籌備工作。他同時也為該中心捐款成立「游君獎學金」,資助在校亞裔學生。李寶拉說她當年就讀時連學生會都沒有,亞裔學生沒有歸屬感,現在看到學弟妹為亞裔爭取的地位,很為他們驕傲。

唯一的團體捐款來自北卡國際佛光會。北卡佛光山住持滿普法師說佛光山雖是個宗教團體,但是秉持星雲大師倡導佛教應是「人要的、善美的」平等清淨、同體共生的理想,推展「以文化弘揚佛法、以教育培養人才、以慈善福利社會、以共修淨化人心」的精神,因此非常樂意贊助該校亞裔中心的成立。

根據學校官網,中心所在地前身是19世紀的馬車房,現在空間被粉刷裝修,重新設計成聚會空間、辦公室,和小休息室,供小型聚會和規劃中心活動的行政人員所需。與校園其他中心一樣,他們將使用校園其他場地舉行更大規模的聚會。金海蒂說這個空間代表校園中的實體家園,為亞裔培養社區意識和歸屬感。