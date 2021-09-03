亞城世華慶4周年 劉秀皇將接會長
世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前於喜萬年餐廳，慶祝創會四周年，並宣布劉秀皇將接任會長，並計畫近日舉行交接。
包括海地駐亞特蘭大總領事Roudelyne Nogar Jean、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副總領事鍾賢玉、亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩，以及世華總會國際秘書長許淑晶及資訊長許淑雯等均出席了餐會。
現任會長邱婷蘭致詞表示，世華宗旨是「心懷世界，掌握脈動，建立網絡，發展經貿」。她2019年接下第二任會長職務，無奈因疫情許多計畫被迫延遲，幸而在理監事的推動下，仍完成了許多多元化的線上講座，並參與許多公益活動，包括Toys for Tots捐贈玩具、援助染疫癱瘓的台裔醫護人士，響應全球76分會捐贈電動床，其中亞城分會就捐助了11張床。
此外，世華協會還錄製慶祝雙十國慶Taiwan Can Help影片、推動台灣加入世衛車遊活動等，她說，這些都要感謝亞城的姊妹們、理監事及總會的支持。
將接任會長的劉秀皇表示，未來兩年世華的方向為「締造生活美學，串起無限商機」，將以生活美學展現世華女性的生活態度，並利用各行各業女性的不同面貌，串起不分國界的商機。期望女性藉由世華熟識，並在商業上互相交流。她會盡力與理監事們合作，讓世華亞城分會繼續發光發熱。
賴麗瑩表示，世華姊妹互相支持互相扶持，也是中華民國政府很好的幫手，不僅做了很多國民外交，也推廣了不少政府政策。她並代表僑委會頒發賀狀予邱婷蘭，恭喜她獲選「2021年喬州25位最具影響力亞裔人士」。
許淑晶代表總會獻上祝福，她說，分會創立四年來，她到訪亞城兩次，看到分會蓬勃發展與有榮焉。
鍾賢玉則代表辦事處對世華分會獻上祝賀，海地駐亞特蘭大總領事Roudelyne Nogar Jean則感謝亞城台北經文處及僑胞們對遭逢天災的海地大力支援。
海外青年志工(FASCA)亞特蘭大分會的八位學員，當天為嘉賓們演出精彩舞蹈。
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