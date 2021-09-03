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首批蘋果手機電子駕照、身分證 喬州行得通

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州將成為首批允許民眾在蘋果iPhone手機上，使用電子駕照的州之一，至於Android手機系統的類似程式，仍在開發中。

蘋果公司(Apple)1日宣布，喬州是首批允許居民使用Apple Wallet應用程式在iPhone上保存電子版駕照或身分證的州之一。

其他州還包括了：亞利桑納州、康乃狄克州、愛阿華州、肯塔基州、馬里蘭州、奧克拉荷馬州和猶他州。

喬州駕駛服務部(Georgia Department of Driver Services)委員摩爾 (Spencer Moore)表示，喬州「在駕駛安全和身分認證過程方面，領先全美」，他說，喬州「將透過與Apple合作，努力確保駕駛和個資安全。」

該部門發言人雷斯里(Shevondah Leslie)表示，喬州還計畫在Android手機上試用類似程式，不過，駕駛服務部尚未公布Apple或Android電子駕照實施計畫的具體時間表。

Apple表示，聯邦運輸安全管理局(TSA)選定的某些機場安檢站，將可接受電子駕照和身分證。這些機場的名單將在稍晚公布。

喬州 Apple 駕照

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