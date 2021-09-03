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反疫苗人士群聚抗議、擾醫護 喬州接種站關閉

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
民眾開車進入位於喬州馬瑞亞塔(Marietta)的接種站等待打疫苗。(路透社)
民眾開車進入位於喬州馬瑞亞塔(Marietta)的接種站等待打疫苗。(路透社)

喬治亞州北部一疫苗接種站，日前因受到一群反疫苗者集結抗議並威脅醫護人員，而被迫臨時關閉，該州公衛署署長杜米(Kathleen Toomey)對此行為嚴厲譴責，她並與州長坎普(Brian Kemp)懇求民眾，應對「為公眾健康而沒日沒夜工作的人員，保持禮貌及尊重」。

儘管杜米沒有提供接種站遭騷擾的具體細節，但其發言人尼丹(Nancy Nydam)告訴亞特蘭大憲報(AJC)，該接種站的工作人員，「遇到一群他們試圖幫助的民眾，對其大吼大叫、威脅和咒罵」，「工作人員感受到威脅外，也意識到在此情況下，不會有人願意前往接種疫苗，因此決定關閉接種站，暫時離開。」

杜米表示，她預期公眾對防疫政策，多少都有某種程度的反彈，但無論如何不應將憤怒轉向前線工作者。

根據公衛署資料，喬州44%的居民已完全接種，仍比全美平均的52.4%還低。

華盛頓時報報導，在疫情流行期間，許多地區的公衛工作者和公職人員都因宣傳疫苗、鼓勵使用口罩和與匡正不實資訊而受到威脅。

在聖路易工作的一位公衛人員說，自己因宣導戴口罩，遭暴徒指控為種族主義者。此類騷擾在科羅拉多州甚為猖獗，導致該州直接禁止公開公衛工作者的個人資訊。

在與疫情鬥爭了一年多之後，許多衛生專業人員承受各方壓力，已經筋疲力盡，根據華盛頓郵報與KFF於今年2至3月進行的一份研究顯示，全美大約有十分之三的公衛從業人員考慮轉行。

工作 疫苗 疫情

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