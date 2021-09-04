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辦Party享美食 這裡安全又可盡興喜萬年大酒樓喜迎中秋 堂吃 外送 外燴 質量兼備

亞特蘭大工商組
喜萬年的青菜，色香味具全。(喜萬年提供)
喜萬年的青菜，色香味具全。(喜萬年提供)

亞城地區最大型的華裔婦女會─世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會，日前在喜萬年大酒樓(Happy Valley Dim Sum and Asian Cuisine)熱熱鬧鬧地舉辦第四屆周年慶。喜萬年不僅提供精緻中式美食和點心，更將所有餐桌與座椅擺設安全間隔距離，還有舞台、迎賓攝影區，讓與會賓主共渡了一個分享友誼的歡樂時光。

喜萬年是亞特蘭大著名粵式海鮮點心茶樓，一向秉持質與量兼備的「現製點心，創意小炒，用料上乘，豐儉由人，專業外燴」，堂吃、外賣或外燴均深獲得各界好評，喜萬年店東歡迎大家在喜萬年健康、安全喜迎中秋，一起共享美食。

開業已逾20年的喜萬年酒樓，有著豐富的舉辦結婚喜宴、長者慶壽、各類型活動的經驗，其到現場為客人外燴辦桌能力，更是在包括華人在內的亞裔社區中名聞遐邇。店東表示，每一場的婚宴、喜慶和Party，喜萬年都盡心盡力完成，世華婦女會的周年慶亦是如此，因此好多與會人士為了她和餐館團隊的精緻細膩安排和可口美食，紛紛向她道謝。

一家餐館要保持長久不墜的吸引力，實屬不易。喜萬年的密訣便是軟體與硬體條件一流。因為他們擁有一支敬業樂群的廚師和員工團隊，團隊成員都對這個大家庭盡心盡力，極少人員流失，還經常一起研究最新的菜譜。

在硬體環境方面，店東更是不斷更新升級用餐環境。在佔地1萬平方英尺的餐館中，用餐空間有6000餘呎，仿歐洲宮廷的設計寬敞高挑、又通風，餐桌座位之間保持間隔。去年疫情歇業期間，店東將全店換為高級義大利石地板，不僅為整個餐館增添古典高雅氣氛，更方便清洗消毒，客人可以無憂無慮地在這兒與親朋好友共享美食。

喜萬年還採取多方位營業，既有與鄰桌保持間距的堂吃，也能透過GRUBHUB點餐外送到府，更有服務婚禮、派對和公司團體宴會的外燴服務。喜愛品味美食的人們可到其最新架設的網站https://www.happyvalley-ga.com，按圖索驥，再下單點選好菜，大塊朵頤一番。

店東表示，他們堅持提供食客最好的品質、最豐富份量的美食，因而獲得肯定，其中，Google Reviews獲得4.0顆星；GRUBHUB也以食物美味88%，外送準時88%，訂餐正確率90%，獲得4.5顆星的高分。外送點餐可到GRUBHUB：https://bit.ly/31xfzFz。

喜萬年隨時不斷推出許多應景菜式和各類茶點。喜萬年在離85公路99號(Jimmy Carter Blvd)出口不遠的Oakbrook Square購物中心內，地址為5495 C1 Jimmy Carter Blvd., Norcross, GA 30093，電話：678-218-0888。

讓人食指大動的XO醬海鮮腐竹煲。(喜萬年提供)
讓人食指大動的XO醬海鮮腐竹煲。(喜萬年提供)
喜萬年強調點心現製，新鮮可口。
喜萬年強調點心現製，新鮮可口。
世華婦女會在寬敞的喜萬年舉辦周年慶。(取自臉書)
世華婦女會在寬敞的喜萬年舉辦周年慶。(取自臉書)
喜萬年海鮮大酒樓讓大家健康、安全、又能享用美食。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓讓大家健康、安全、又能享用美食。(喜萬年提供)
開業已逾20年的喜萬年酒樓。(喜萬年提供)
開業已逾20年的喜萬年酒樓。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓的特色：「創意小炒，豐儉由人」。(喜萬年提供)
喜萬年海鮮大酒樓的特色：「創意小炒，豐儉由人」。(喜萬年提供)
喜萬年高檔舞台讓世華婦女會成員與賓客們展現活力。(取自臉書)
喜萬年高檔舞台讓世華婦女會成員與賓客們展現活力。(取自臉書)
喜萬年現烤香酥可口的奶皇包。
喜萬年現烤香酥可口的奶皇包。

美食 亞特蘭大 華人

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