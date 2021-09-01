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馬斯克隧道公司取得獨家議約權 為佛州建地下運輸系統

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克旗下的Boriing取得與佛州 。圖為2020年Boring在拉斯維加斯開鑿車行地下隧道的檔案照。美聯社
馬斯克旗下的Boriing取得與佛州 。圖為2020年Boring在拉斯維加斯開鑿車行地下隧道的檔案照。美聯社

在其他公司呈交競爭提案的截止期限周一到期後，馬斯克（Elon Musk）旗下隧道公司Boring即將與美國佛州羅德岱堡市政府獨家展開協商。

羅德岱堡市政府發言人Ashley Doussard表示，現正尋求談判委員的任命過關，他們會負責和Boring協商出全面或臨時協議。她說，除了和Boring磋商協議外，還有相當多的技術、工程和監管工作待完成，這個時候不可能揣測時間進度。

擬議中的隧道——其實是一來一往的雙孔隧道——是從市中心延伸到海灘，單程距離約2.5英里（4公里）。乘客將乘坐特斯拉專門提供的車輛，與Boring現在在拉斯維加斯營運的隧道一樣。拉斯維加斯官員和Boring人員表示，等到自動駕駛技術足夠進步，這些隧道用車就不會再有真人駕駛。

羅德岱堡市長Dean Trantalis 6月曾推文表示，地下隧道「是解決塞車和轉運需求的一種前所未見的創新方式」。

這項被稱為Las Olas Loop的計畫，旨在協助海灘遊客避開地面的嚴重塞車路段。這是Boring在內華達州以外的第一個商業案，對Boring工程師來說，將面臨水下隧道在內的新挑戰。

根據Doussard，周一截止期限到期前，有另外兩家提交提案，但初步審查裁定他們不符佛州對公民營聯合開發案的法律要求。

佛州 美國 特斯拉

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