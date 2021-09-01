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喬州染疫住院暴增 醫療用氧氣短缺 確診數近1月高峰

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

近日Delta變種病毒在喬治亞州擴大傳染，造成住院率暴增，統計顯示，該州染疫和確診住院率，即將超過今年1月的高峰。而由於許多病患亟需呼吸器維持生命，許多醫院的醫療用氧氣(medical oxygen)都出現短缺窘境。

州長坎普(Brian Kemp)30日簽署了一項行政命令，在先前授權的1000位國民兵，前往支援疫情嚴重醫院外，又再度召集1500名國民兵，到人手不足醫院協助處理非醫療工作。這位共和黨州長說，民眾自願接種疫苗才是防止疫情擴散的解決方案。

坎普並未採行其他防疫干預措施，包括強制戴口罩、減少公共場所人數容納量，或進行可能有助於阻斷感染鏈的監測檢視(surveillance testing)，他說，這些措施「只會造成分裂」，「我們需要的是繼續教育和倡導，讓人們去接種疫苗。」

該州公衛署數據顯示，28日喬州的7天滾動平均確診數為9591例，略低於1月11日的高峰9635例。30日喬州約有5600名COVID患者住院，幾乎占總住院人數的三分之一，僅略低於1月13日創下的5715人染疫住院記錄。

全球多地醫院近日都發生氧氣短缺的情況，在美國，最近幾周醫院氧氣短缺多集中在東南部。

坎普30日放寬了對卡車重量以及司機可在路上行駛時間的限制，以加速醫療用氧氣的運送。

喬州醫院協會(Georgia Hospital Association)發言人亞當斯(Anna Adams)表示，大約十天前，喬州一些醫院開始出現供氧不足，尤其是在鄉村規模較小的醫院。她說，供應商一直在努力增加出貨量，而大型醫院則試圖節省氧氣用量。

坎普還宣布將向喬治亞協調中心(Georgia Coordinating Cente)捐贈450萬元，該組織旨在協調有緊急醫療需要的個案，與仍有容量的醫院接頭。

此外，為超過32萬5000名教師和州雇員提供健康保險的喬州健康福利計畫，也推出刺激接種獎勵，凡在11月30日前接種疫苗的保戶，可獲150元的現金禮卡或480元的醫療保健額度。

喬州 疫苗 疫情

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