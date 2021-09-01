我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

逾700中國留學生抵北卡 百餘志工熱心接機

記者王明心／北卡羅來納州報導
新生心存感激，自製謝卡給志願者。(江俞霖提供)
新生心存感激，自製謝卡給志願者。(江俞霖提供)

北卡三角地區的中國留學生去年因疫情無法赴美，留在中國上網課的學生和今年的新生近日同時抵美，需接機人數暴增，由於學生會人手不足，因此向北卡華人聯合會(CAFA)求助，義工們熱心加入服務，過去一個月內，約接了多達746名中國留學生。

秋季班的接機工作除了北卡州大可以自行安排外，杜克大學和北卡大學的中國學生會都因抵達學生過多應付不來。華聯接到請求後，從6月底開始號召志工，到8月底，共有140位來自華聯、教會、華人社團的志工，在疫情期間冒著危險參與幫忙。曾有一天內接到百餘名學生的記錄。

會長趙西隆在志願者微信群裡形容大家搶著接機的熱忱「搶錢都沒這麼利索」，另一位志工說，「大家搶單子比搶紅包還快」，而沒搶到的人還因此覺得遺憾。

華聯感謝參與的團體和單位。(江俞霖提供)
華聯感謝參與的團體和單位。(江俞霖提供)

這些「搶到」協助接送留學生的義工，有的深覺新生在這特殊時期克服萬難來到北卡，希望全力歡迎；有的以前擔心自己開車技術不好，這次首度參與接機，深感慶幸終於有能力伸出援手；有的半夜起床接機或深夜等候誤點班機。

還有人接了晚班飛機，隔天上午又繼續；有的為學生們預先買好兩天的食物和日用品。到達的學生發生行李問題，或抵達租住單位時間過晚無法入住等狀況時，志工都毫無怨言幫忙解決。遠在中國的家長為此還特地寫微信表達感謝。

北卡華人聯合會(CAFA)組織義工提供新生接機服務。(江俞霖提供)
北卡華人聯合會(CAFA)組織義工提供新生接機服務。(江俞霖提供)

孩子們也心存感激，或送小禮品給志工，或事後寫感人謝卡，或立志明年也要加入接機行列。雖然也有態度冷淡，視志工付出理所當然的學生，但大家毫不在意，在群裡紛紛寬厚的理解孩子們舟車勞頓、離鄉背井不易、大家盡心盡力，心情愉快就好，尤其還能在群裡遇到志同道合，願意幫忙別人的善良朋友。

協調人之一江俞霖說，看到大家無私的奉獻，覺得世界充滿溫暖和亮光。她感謝大家的愛心，與人方便也給人希望。

中國留學生 北卡 微信

上一則

德州網紅女模自宅殞命 陌生佛州男子陳屍成謎

下一則

網紅在自宅被勒斃 陌生男陳屍一旁

延伸閱讀

疫情+政治因素 美國不再是中國留學生首選之地

疫情+政治因素 美國不再是中國留學生首選之地
弗雷德釀北卡洪災 州長促聯邦援助

弗雷德釀北卡洪災 州長促聯邦援助

迎金主？英多所頂尖大學憂損失 包機接中國留學生

迎金主？英多所頂尖大學憂損失 包機接中國留學生
3名中國留學生入境美國遭盤查遣返 中嗆停止無端打壓

3名中國留學生入境美國遭盤查遣返 中嗆停止無端打壓
北卡洪災西部癱瘓 5人死亡1失蹤

北卡洪災西部癱瘓 5人死亡1失蹤
紅牛北卡設新廠 增逾400工作

紅牛北卡設新廠 增逾400工作

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

2021-08-31 14:55
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

2021-08-31 17:30

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片