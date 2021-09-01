逾700中國留學生抵北卡 百餘志工熱心接機

新生心存感激，自製謝卡給志願者。(江俞霖提供)

北卡 三角地區的中國留學生 去年因疫情無法赴美，留在中國上網課的學生和今年的新生近日同時抵美，需接機人數暴增，由於學生會人手不足，因此向北卡華人聯合會(CAFA)求助，義工們熱心加入服務，過去一個月內，約接了多達746名中國留學生。

秋季班的接機工作除了北卡州大可以自行安排外，杜克大學和北卡大學的中國學生會都因抵達學生過多應付不來。華聯接到請求後，從6月底開始號召志工，到8月底，共有140位來自華聯、教會、華人社團的志工，在疫情期間冒著危險參與幫忙。曾有一天內接到百餘名學生的記錄。

會長趙西隆在志願者微信 群裡形容大家搶著接機的熱忱「搶錢都沒這麼利索」，另一位志工說，「大家搶單子比搶紅包還快」，而沒搶到的人還因此覺得遺憾。

華聯感謝參與的團體和單位。(江俞霖提供)

這些「搶到」協助接送留學生的義工，有的深覺新生在這特殊時期克服萬難來到北卡，希望全力歡迎；有的以前擔心自己開車技術不好，這次首度參與接機，深感慶幸終於有能力伸出援手；有的半夜起床接機或深夜等候誤點班機。

還有人接了晚班飛機，隔天上午又繼續；有的為學生們預先買好兩天的食物和日用品。到達的學生發生行李問題，或抵達租住單位時間過晚無法入住等狀況時，志工都毫無怨言幫忙解決。遠在中國的家長為此還特地寫微信表達感謝。

北卡華人聯合會(CAFA)組織義工提供新生接機服務。(江俞霖提供)

孩子們也心存感激，或送小禮品給志工，或事後寫感人謝卡，或立志明年也要加入接機行列。雖然也有態度冷淡，視志工付出理所當然的學生，但大家毫不在意，在群裡紛紛寬厚的理解孩子們舟車勞頓、離鄉背井不易、大家盡心盡力，心情愉快就好，尤其還能在群裡遇到志同道合，願意幫忙別人的善良朋友。

協調人之一江俞霖說，看到大家無私的奉獻，覺得世界充滿溫暖和亮光。她感謝大家的愛心，與人方便也給人希望。