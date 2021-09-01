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嬰兒在亞洲超市內血流滿臉 護士顧客搶救

記者王明心／北卡羅來納州報導
來自西非的蒂安洛(Binta Diallo)在亞洲超市為嬰孩施行急救。(Binta Diallo提供)
來自西非的蒂安洛(Binta Diallo)在亞洲超市為嬰孩施行急救。(Binta Diallo提供)

位於北卡凱瑞(Cary)的韓亞龍超市(H Mart)，近日發生購物顧客的嬰孩突然身體有緊急狀況，幸而剛好有一位護士也在超市採購，及時予以急救，嬰兒暫時順利脫險。

來自西非茅利塔尼亞(Mauritania)，本身為護士的蒂安洛(Binta Diallo)說，因為該超市有類似她家鄉口味的東西，她經常去該超市購物，卻沒想到那天會遇到醫療意外。

蒂安洛(Binta Diallo)在超市烘培坊購物，突然有個媽媽把滿臉是血的嬰孩...
蒂安洛(Binta Diallo)在超市烘培坊購物，突然有個媽媽把滿臉是血的嬰孩交給她。(記者王明心／攝影)

她說，事發時她正站在該店烘培坊，一個非裔媽媽突然對著她跑來，十分慌張要她幫忙手上滿臉是血的嬰兒。

也許嬰兒母親是因為蒂安洛也是非裔而向她求助，但沒想到真的找對人了。在北卡大學醫院擔任急診室護士的蒂安洛說，她看到血正大量從嬰孩的鼻中噴出，孩子既沒動也沒哭，感覺嬰兒已經失去呼吸，她趕緊接手把孩子抱到超市前面，以便救護車一到，就能馬上把孩子交給救護人員。

在商店前，蒂安洛看到有疊高的米袋，就把嬰兒先放下，並試著想探測孩子是否還有心跳。她說，她只給成人做過心肺復甦術(CPR)，從沒對僅一周大的嬰兒做過。她試著先用隻手指幫嬰孩做按壓，但孩子沒有反應。

由於嬰兒滿臉都是血，無法做口對口人工呼吸，因此她將嬰孩嘴巴撐開，對著呼氣。此時孩子睜開眼睛，開始喘氣，救護車也剛好抵達，蒂安洛隨即把孩子交給救護人員。

蒂安洛(Binta Diallo)在超市前面的米袋上幫嬰孩施行急救。(記者王明心...
蒂安洛(Binta Diallo)在超市前面的米袋上幫嬰孩施行急救。(記者王明心／攝影)

蒂安洛說，她就是當成在急診室工作一般保持冷靜，她也完全理解那位母親的驚慌失措，「我自己是三個孩子的媽媽，如果今天是我的孩子，我可能也會那樣。」

深知心肺復甦術重要性的蒂安洛在西非創立了一個名為「拯救生命」(Save a Life)的非營利組織，為護士提供心肺復甦術技能和醫療培訓。她說即使不是醫學專業，人人也應學習心肺復甦術和急救，因為這些技能可能有一天就能救人。

她希望超市平日有準備「自動體外心臟電擊去顫器」(AED)，因為「從那天的經驗可以學到，緊急狀況隨時隨地都可能發生。」韓亞龍在截稿前對記者親身和電郵採訪都未予以回應。

非裔 北卡 工作

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