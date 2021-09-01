美東南醫療保健差 阿州敬陪末座 北卡倒數第五

美國醫療昂貴，根據Centers for Medicare & Medicaid Services的估計顯示，全美每年每人平均在醫療保健上的支出超過1萬1000元。個人理財網站WalletHub近日發布的2021年全美醫療保健最佳州的報告指出，東南區各州表現均差強人意。其中阿拉巴馬州全美墊底、北卡 排名47，為全美倒數第五，南卡排名第41、喬治亞州排名第40，佛州排名第38，田納西居第35。

該報告比較了50個州和哥倫比亞特區的44個醫療保健指標，包括醫療保健成本、可及性和醫療效果等關鍵數據，範圍則涵蓋了人均醫生的平均月保費 ，到納保人口的比率等。

北卡各項指標排名如下：醫療保健每月保費排名第38位；人均病床數第43位；人均醫生數第29位；人均牙醫數第20位；受保成年人的百分比第43位；被保險兒童的百分比第30位；過去一年沒有看牙的成年人百分比第34；住院醫師留職率第34位；12歲以上開始接種疫苗的居民比率居35名。

該報告中，擁有最佳醫療保健系統的州前五名分別為：麻薩諸塞州、羅德島州、明尼蘇達州、夏威夷州 及馬里蘭州。

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