不滿未強制防疫 喬州大學多名教授辭職

喬州各公立大學校園仍並未強制戴口罩或接種疫苗。圖為喬州州立大學(GSU)課堂一景。(GSU臉書)

Delta變種病毒肆虐，但喬治亞州 的公立大學校園，至今仍並未強制戴口罩 或接種疫苗 ，這使得數名老師、教授不滿，乾脆選擇辭職。

北喬治亞大學(University of North Georgia)先前就有兩名講師，因該校未強制師生在課堂上戴口罩，也無要求打疫苗因而辭職後，喬治亞學院和州立大學(Georgia College & State University)的一名教授，也因有學生拒絕在課堂上戴口罩，而決定辭職。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，教授修辭學的史黛勒(Meridith Styer)要求坐在教室中的學生戴上口罩，她表示，因自己家人健康有風險，一旦染疫很可能死亡。然而該名學生卻以學校並未要求為由表示「我尊重您但拒絕這樣做」(I respectfully decline to do it)。

這位不具名的學生告訴校長，史黛勒將他請出課堂。他並告訴AJC，他拒戴口罩後，史黛勒鼓勵他去別的班級上課。

史黛勒說，該學校政策「與所有科學和理性背道而馳」，並且「實際上嘗試讓教師們死亡」。

對此，學校發言人表示，該校「強烈建議所有教職員生在室內戴口罩，無論是否接種。」

「我辭職是因為學校政策導致工作或學習環境不安全，」史黛勒說，她主張家庭優先於工作。

11Alive的報導，喬治亞州立大學(GSU)生物實驗室的教授盧德克(Cody Luedtke)因拒絕教授未要求學生戴口罩的實體課程後，遭校方要求提出辭呈。

盧德克說，她不是自行辭職，她還向校方提出上網課，或在強制戴口罩的前提下進行實體教學，然而這兩個方案都未被校方採納，上周甚至收到校方解雇通知。

喬治亞大學(UGA)高齡88歲的心理學教授伯恩斯坦(Irwin Bernstein)則是因一名學生僅將口罩置於鼻子下方，拒絕適當佩戴，讓他決定辭職。

伯恩斯坦在黑板上寫了「不戴口罩就不上課」(No mask, no class)的字樣，所有學生一進到課堂內都能看到。他並試圖向不戴口罩的學生解釋，因其有潛在健康問題，若染疫可能致死。

曾任空軍的伯恩斯坦表示，早年他雖願意冒著生命危險保衛國家，但不願意在疫情間冒著生命危險和不戴口罩的學生一起上課。