夏樂-梅郡老人 多項免費接送可申請

講座會場。 (記者王政賢／攝影)

夏樂亞裔 老年協會及夏樂市卡羅來納成功老齡化環球研究所(Universal Institute for Successful Aging of Carolinas, UISAC)日前邀請夏樂-梅克倫堡郡社會福利 局成人服務處官員Gregory Tanner介紹了該郡交通系統所提供的社會福利項目和申請辦法。

此講座有50多位亞裔老人參加，由夏樂亞裔老年協會負責人Nimish主持，夏樂亞美商會董事長陳宗理並出席致詞。

Tanner說，夏樂-梅克倫堡交通系統(MTS)可為當地居民提供各種交通服務。如要申請Medicaid資助所需的交通服務，可聯繫Medicaid工作 人員。申請退伍軍人運輸，可致電退伍軍人服務辦公室：(704)336-2102。要申請送餐到府、前往食物提供所或醫療機構的交通，可聯繫運輸服務專線：(704)336-4547。

MTS提供的交通服務還包含：為接受醫療補助運輸的成人和兒童往返於醫療目的地、為60歲以上及殘疾兒童和成人需洗腎或化療者提供交通服務、為非住在養老院的60歲以上長者提供往返於醫療、買菜及該郡公園和娛樂/老年中心、提供65歲以上或殘障人士往返醫療機構、有償工作和雜貨店、為郡民提供梅郡郊區點對點交通服務、並為退伍軍人往返於北卡退伍軍人事務部醫院及夏樂的醫療診所、為60歲以上長者提供往返梅郡老年營養站點，以及為發育障礙的成年人提供就業和充實自我活動機構的交通服務。

詳情可見：bit.ly/3kB5HUz。