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弗雷德釀北卡洪災 州長促聯邦援助

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡亞裔聯盟(NCAAC) 執行主任陳海娜和會長陳志光將物資運到副州長辦公室。 (陳海娜提供)
北卡亞裔聯盟(NCAAC) 執行主任陳海娜和會長陳志光將物資運到副州長辦公室。 (陳海娜提供)

熱帶風暴弗雷德(Fred)使北卡西部遭受洪水和山體滑坡嚴重破壞，州長庫伯(Roy Cooper)要求拜登總統發布聯邦重大災害聲明，藉此向該州災區給予援助。

此次風暴造成北卡五人死亡，一人失蹤，損失評估仍在進行中，根據州長辦公室消息，到目前為止，僅西部各郡的基礎設施損失估計就超過2000萬元。

庫伯表示，弗雷德的洪水給北卡西部居民帶來了毀滅性的打擊，當地的重建工作需要聯邦援助，才能強化該州在未來風暴來臨前的抗災性。

他因此替Buncombe、Haywood、Transylvania三郡的屋主和租屋者，要求聯邦提供「個人援助」(Individual Assistance)，為Avery、Buncombe、Haywood、Madison、Transylvania、Yancey、Watauga等郡要求「公共援助」，讓公共設施和基礎設施的維修費用得到補助。

如獲批准，「個人援助」計畫將向符合條件的受災個人和家庭提供財政援助和直接服務；「公共援助」將使地方政府和公共公用事業公司得以報銷清理廢墟、拯救生命的緊急保護措施，以及修復、更換或恢復被災害破壞的公共設施和某些私營非營利組織設施的費用。

拜登是否會批准庫伯的援助請求尚未可知，但民間發起的援助已大力進行中，包括華人社團。北卡亞裔聯盟(NCAAC)響應副州長羅賓森(Mark Robinson)的號召，由熱心會員捐獻和聯盟購買了罐頭、飲水、衣服、鞋子、清潔用品等，由副州長辦公室運往北卡西部賑災。

NCAAC執行主任陳海娜說亞裔不要只關心自己的事，也要對北卡社區伸出關愛援手，不但可顯示亞裔的愛心，也表明和社會的密切連結。

北卡州長庫伯(Roy Cooper) 要求拜登總統發佈一份聯邦重大災害聲明，給予...
北卡州長庫伯(Roy Cooper) 要求拜登總統發佈一份聯邦重大災害聲明，給予援助熱帶風暴弗雷德所造成的損失。(取自州長官網)
北卡亞裔聯盟(NCAAC)籌集物資，幫助弗雷德風暴的災民。(陳海娜提供)
北卡亞裔聯盟(NCAAC)籌集物資，幫助弗雷德風暴的災民。(陳海娜提供)

北卡 熱帶風暴 亞裔

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