喬州新冠住院人數 接近上波疫情高峰

喬治亞州目前因新冠肺炎病毒住院的人數，已幾乎與1月份疫情 高峰時的人數相同。

喬州 公衛署報告顯示，全州目前有近5600人因新冠住院，1月疫情高峰期時則約有5700人住院。

COVID-19患者佔該州所有住院患者的32.4%。在東南部某區，其比率更高達60%以上。全州有超過92.5%的ICU病床已在使用中。

根據Channel 2訪問愛默蕾大學(Emory)流行病學副主席葛斯特(Jodie Guest)博士，一項根據美國人口普查局發布的調查顯示，民眾未接受疫苗 接種的主要原因包括：60%的未接種者不相信疫苗有效，至少57%的未接種者表示擔心副作用，50%的未接種者認為他們不需要疫苗。

葛斯特說，「第三個原因與我們在喬州看到的相同，尤其是與18至39歲年齡段相關。這些人也占確診數的絕大多數。」

葛斯特說，這些人有些先前曾染疫，但靠己身的免疫力已經康復。但他也表示，雖說康復者也有一些抗體，但仍不能與疫苗所提供的保護相提並論。

「除非接種了疫苗，否則曾經染疫者再次感染的可能性要高兩倍，」葛斯特說。「如果有兩組人都曾感染新冠，那麼接種疫苗者比未接種的更能避免感染Delta變種病毒。」