Niche公立大學排名 喬州理工第4 喬治亞大學11

根據Niche網站對於全美最佳公立大學的最新排名，喬治亞理工位居第四位。(喬治亞理工臉書)

Niche網站近日公布了2022年的全美最新公立大學排名，其中喬治亞理工(Georgia Tech)和喬治亞大學(UGA)名列前茅，分別列第四與第11名。

該網站對大學的評估始於2003年，同時也對社區和中小學進行測評。在大學排名方面，雖然美國 新聞(U.S. News)和富比世(Forbes)有一定優勢，但Niche因獨特的考慮因素，也取得相當認可。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，美國新聞的高校排名，考慮較多的畢業率和師資因素，導致很多小學校不具優勢。富比世的排名則側重於學生畢業後的薪資高低，顯現偏重富裕學生群體的情形。Niche則更關注於校園的生活與教育體驗。

Niche的排名是將美國教育部 的數據，和在校學生、校友和家長的評論、評分相結合，也參考了學術、校園、金融投資價值和一系列的其他因素，對大學進行綜合評估。

Niche的前十名公立大學依序為：洛杉磯加州大學 、密西根大學、維吉尼亞大學、喬治亞理工、西點軍校、教堂山北卡大學、佛羅里達大學、伯克萊加州大學、奧斯汀德州大學，與威廉瑪麗學院(College of William & Mary)。

喬州理工除了名列整體第四外，也在467所最佳工程學院中排名第五，在868所計算機科學最佳學院中排名第六。其教育學位的最優價值則排名第11。在學校的單項得分中，該校的多元化、學術以及學校性價比都是A+。其評分比較低的單項，包括校園食品和宿舍條件僅為C。但其綜合所有單項評分為A+。其他詳情可查看：https://reurl.cc/ogWEYj。

喬治亞大學除被選為全美公立大學的第11名，在全美所有1600多所公私立學校中，該校是最佳學生生活的第三名和第六名派對學校，而該校不少學科也在全美享有盛名，例如其農業科學專業在同類專業中排名第三。在單項評分中，學術、校園、體育運動、派對、師資以及校園食品都是A+，然其宿舍條件和安全僅為B。綜合所有單項評分為A+。詳情可參考：https://reurl.cc/4aZVN2。(楊欣欣)