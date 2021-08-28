谷內郡提供疫情租房補助 泛亞社區服務中心可協助申請

非營利機構泛亞社區中心位於亞特蘭大中國城附近。

位於喬治亞州亞特蘭大 的非營利機構泛亞社區服務中心(Center for Pan Asian Community Services, CPACS)指出，由谷內郡(Gwinnett)推出的2021年新冠病毒COVID-19疫情 期間房租補助計畫，凡符合規定者均可透過該中心協助申請，藉以紓解因新冠疫情導致經濟困難的谷內郡居民。補助金會用在租金 欠款、短期租金援助或需要經濟援助(租金申請費、保證金、公用事業押金/費用、上月欠繳的租金)。

這項住房保障計畫的適用對象，年收入低於谷內郡地區平均收入(AMI)50%的租戶。以下是年收入的上限(地區平均收入的50%)：

*單人家庭：$28,950

*雙人家庭：$33,100

*三人家庭：$37,250

*四人家庭：$41,350

*五人家庭：$44,700

*六人家庭：$48,000

依據2021財年公平的市值租金，符合資格的申請人房屋租金，必須少於或等於美國住房及城市發展部(HUD)發布的公平市值租金(FMR)。例如，1(臥)室租金要少於或等於$1,040，2室$1,185，3室1,491，4室$1,823。

申請人需提供可證明需求的文件，如2020年稅單，薪資存根和銀行結算單(一個月)，失業補助信函，房屋租約，房租欠繳通知(如果有)，公用事業費用欠繳通知。

據指出，所有補助金都會直接支付給租賃辦公室、房東或收費公司。

泛亞社區中心成立於1980年，為亞特蘭大地區第一個非營利性的亞裔社區服務機構，開設許多免費服務項目，協助就醫、申請糧食券等福利、代理報稅、開設英語課與課後班等免費課程。地址：3510 Shallowford Rd, Atlanta, GA 30341。有關住房補助可洽亞住房科(Housing Department)：770-936-0969轉151，可要求中文翻譯。詳情可參閱網站：cpacs.org。