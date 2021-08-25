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紅牛北卡設新廠 增逾400工作

記者王明心／北卡羅來納州報導
能量飲料「紅牛」(Red Bull)和澳洲飲料公司勞奇(Rauch)將到北卡設廠。(取自紅牛官網)
能量飲料「紅牛」(Red Bull)和澳洲飲料公司勞奇(Rauch)將到北卡設廠。(取自紅牛官網)

能量飲料「紅牛」(Red Bull)和澳洲飲料公司勞奇(Rauch)將在北卡卡巴魯斯郡(Cabarrus)建立一座新的飲料製造、灌裝和配送中心，估計將創造400多個新就業機會。該項目計畫到2027年為止，將投資康科特市(Concord)超過7.4億元。

北卡州長庫伯(Roy Cooper)表示，全球製造商都需要世界級的勞動力來支援擴張，北卡有美東南最大的製造業勞動力、彈性的商業環境，和優秀的基礎交通設施，可充分支援企業的長期增長。商務部長桑德斯(Michelle Baker Sanders)說，北卡成功得到強大發展夥伴的支持，例如與紅牛和勞奇所建立的夥伴關係，會繼續吸引有影響力的公司在全州範圍內創造高薪工作

州長辦公室指出，由於紅牛和勞奇新廠所在的卡巴魯斯郡，為州經濟分級系統中的第三級地區，因此兩公司將獲得就業發展投資撥款(JDIG)補助，預計紅牛可促使州經濟增長2.79億元，未來12年內，該工廠90個新工作崗位，可獲得100萬8000元潛在補償；勞奇將使州經濟增長15億元，323個新工作崗位將在12年內獲得305萬7000元潛在補償。

這項協定還要求兩個公司將130萬元轉移到州工業發展基金的公用事業帳戶，此帳戶是用來幫助北卡農村社區，為必要基礎設施升級提供資金，以吸引未來業務。

該合作計畫將使卡巴魯斯這樣的第三級郡創造新的就業機會，還能通過JDIG撥款產生的新稅收，幫助該州其他有經濟困難的社區。

除了北卡商務部和北卡經濟發展夥伴(Economic Development Partnership of NC)，此專案的其他主要合作夥伴包括北卡州議會、北卡社區學院系統、北卡鐵路公司、卡巴魯斯郡、康科特市、卡巴魯斯經濟發展、夏樂商業聯盟、杜克能源。

北卡 就業 工作

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