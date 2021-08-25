北卡洪災西部癱瘓 5人死亡1失蹤

北卡州長提醒人民經過積水路段時，要注意6點提示。(取自州長臉書)

上周熱帶暴風雨弗雷德(Fred)所帶來的豪雨，使北卡 西部陷於癱瘓，多人被洪水 沖走失蹤，州長為此發布行政命令，啟動該州緊急行動計畫，全力搶救。一直到22日，死亡人數累計至五人。

這五名死者皆為克盧梭鎮(Cruso)的長者，包括86歲的弗蘭克芒戈(Frank Mungo) 、83歲的沙琳芒戈(Charlene)、73歲的梅森(Judy Mason)、68歲的麥肯齊(Franklin McKenzie) ，和22日發現的74歲勞爾(Frank Lauer Sr.)。官方稱仍有一人失蹤，搜尋工作 還在繼續。

根據州長辦公室發布的消息，弗雷德及其之前的降雨使北卡西部一些地區出現了創紀錄的洪水，海伍德郡(Haywood County)是受影響最嚴重的地區，鴿子河(Pigeon River)沿岸發生了歷史性的洪水，超過98人從洪水中獲救，坎頓(Canton)和克萊德(Clyde)的供水系統受到影響，政府發出「水要先燒開再飲用」的警報。

為了應對弗雷德，州長庫伯(Roy Cooper)發布第227號行政命令，免除運送緊急救濟物資或服務車輛的尺寸和重量限制，以協助恢復公用事業服務、清除碎片和緊急救濟工作。該法令還幫助農民更快地收割和運輸農作物，方法是暫停用於運輸牲畜、家禽或收割作物的車輛的載重規定。

北卡緊急管理部門(NC Emergency Management)在該州西部部署了快速水上救援隊，國民警衛隊、公路巡邏直升機、來自全州250多名急救人員參與了搜救工作。州長提醒人民經過積水路段時，務必注意六點安全提示：

•掉頭轉身，以防滅頂。

•路障是為了保障安全而設的。

•六吋的水流即可把人沖倒。

•兩呎的水流即可沖走一輛車。

•如果你看到路障，請另行它路，不要繞過該標示而繼續往前。