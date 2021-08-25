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全美女性平權排名 喬州倒數第6 南卡倒數第4 阿州倒數第7

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

個人財務網站WalletHub近日發表了一份名為「2021年女性平權最佳及最差州」(2021's Best & Worst States for Women's Equality)排行榜，喬州表現差強人意，排名第45，為全美第六差。東南多州亦表現不佳，其中南卡位居第47，阿拉巴馬第44。

該排行榜指出，整體排名由內華達州奪冠。其工作環境方面的排名全美第三，在教育和健康方面排名第九，政治賦權方面為全美之冠。

該排名位居第二至第五位的州依序為：夏威夷、佛蒙特、緬因和紐約。

猶他州在該榜單中墊底，其教育和健康方面排名第50，在政治賦權排名第49。

為確定女性在全美哪些地方獲得最平等的待遇，WalletHub從三個關鍵面向對50個州進行比較：工作場所環境、教育和健康以及政治賦權。

它並使用17個相關指標評估上述三大面向，從貧困率到數學考試成績，再到議員在州議會中的比率。針對所有指標，WalletHub比較了女性和男性之間的差異。

整體看來，喬州以46.93分排名第45。而喬州分項排名為：工作環境：第43位、教育與健康：第38位、政治賦權：第37位。

在一些關鍵指標中，喬州排名為：

收入差距：第24位、高階主管職位差距：第44位、最低工資差距：第49位、失業率差距：第44位、創業率差距：第27位、政治代表差距：第37位。

WalletHub指出，儘管美國在社會平等方面取得了進展，但女性在領導職位上的代表性仍不足。女性占全美人口的50%以上，但僅在議會席次占27%左右，財富500強中董事會席位也只有25%。

在COVID-19流行期間，女性也面臨不平等。女性被解雇的比率高於男性，而再度就業的速度也更慢。

根據世界經濟論壇的Global Gender Gap Index 2021排名顯示，美國在156個國家中，其性別平等排名上升了23位。然而美國仍然沒有進入前25名，今年排在第30位。

WalletHub完整排名可查看：https://reurl.cc/lRqKWj 。

喬州 教育 美國

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