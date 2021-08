應對疫情傑出 夏樂北卡大學獲獎

夏樂北卡大利用廢水檢測,提前找出可能爆發的群聚感染。(夏樂北卡大網站)

為表彰各校在全球新冠疫情 流行的挑戰下,仍努力為學生帶來最高的教育品質,美國 州立學院和大學協會(American Association of State Colleges and Universities, AASCU)公布「2021年卓越和創新獎」(Excellence and Innovation Awards)名單,其中夏樂北卡 大學因「在COVID時代學習」(Learning in the Time of COVID)成果傑出,並為其他機構樹立榜樣而獲獎。

AASCU主席Mildred García在宣布獲獎名單時指出,這些獲獎者,在極其困難的過去一年中表現出巨大的創造力、韌性和奉獻精神。這些機構都在為了實現公平性、學生成功和推動其社區及地區的多元化付出極大努力。

據該獎項指出,夏樂北卡大針對全球COVID-19流行的創新校園反應的重點包括了:廢水檢測,以做為可能爆發群聚病例的早期警示系統,以提前防範疫情擴散;著重遠端學習和學生生活;與地方公衛單位合作以推廣疫苗接種及追蹤病例;以及在疫情間與該校師生針對疫情發展持續溝通的努力。

該獎項將在11月7日至9日在佛州克利爾沃特海灘(Clearwater Beach)舉行的AASCU 2021年會上頒獎。