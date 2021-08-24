I-285、GA400交流道推遲完工 交通混亂延續

位於GA 400與I-285交界的交流道工程本應在今年底竣工通車，但因施工延誤，可能會延遲至明年第三季。(GDOT臉書)

位於GA 400與I-285交界的交流道工程本應在今年底竣工通車，但因施工延誤，該承包商向喬治亞州 交通署(GDOT)表示，可能會延遲至明年第三季才能完工，有鑑於此，該路段施工導致的交通混亂可能將延續一年。

North Perimeter Contractors向GDOT表示，惡劣天氣和公用事業設施未適當標記，導致工程延誤，此外，新冠疫情 也影響了建築材料供應鏈以及人員配置。

根據亞特蘭大 憲報(AJC)報導，GDOT正評估延誤的原因，承包商可能因此面臨罰款。

2017年此一重大建設案開工以來，行經該路段的駕駛，常常面臨交通堵塞及混亂，施工區沿著兩條高速公路延伸數哩長，令人眼花撩亂的標示與出其不意的車道變換及道路封閉，讓駕駛十分混淆，儘管大部分工程都在晚上和周末完成的，但在一般白天時間，該路段仍時常出現壅塞。

由於承包商很快將開始建造幾座新的I-285橋梁，這些工程對於交通來說無疑是更具「破壞性」，此外，從Roswell Rd.到Ashford Dunwoody Rd.間，每個行車方向的車道也將從五條減少到三條。

車道縮減將在勞動節前開始，同時因為施工延誤，此工程將持續到2022年完工，具體時間尚未確定。

該交流道每天有超過40萬輛車通過，原始設計只能容納10萬輛，在改建工程啟動前，早已是亞城主要交通瓶頸。

GDOT提醒民眾，行經施工路段時，務必保持警戒，注意四周可能的工程車輛及人員，切勿分心使用手機。