喬州失業率低於4% 就業人數持續增加

喬治亞州企業在7月份雇用的人數持續增加，而該州失業率自疫情 流行以來，首次降至4%以下，達到3.7%。

喬州 失業率已經連續第15個月下降，6月份的失業率為4%，去年7月失業率則為7.6%。

隨著更多人重返勞動市場，7月份失業人數下降至約19萬3000人，這是自疫情流行以來喬州失業總人數首次降至不到20萬。

經濟學家表示，喬州最佳勞動市場指標──雇主薪資單數(employer payrolls，即就業 人數)上升至457萬人，這也是該州連續第二個月在這項指數上大幅躍升。

儘管如此，該州的勞動力市場尚未完全恢復，就業人數仍比疫情開始前低了2%。

6月26日之後，喬州停止了向通常無資格獲得失業福利者所提供的特別聯邦援助計畫，以及每周額外300元的失業津貼。

共和黨的勞工署署長巴特勒(Mark Butler)表示，喬州決定削減額外的聯邦失業救濟金，以激勵更多求職者返回勞動力市場，但喬州的就業人數如同全美其他地方一樣大幅增加，然某些州並未終止額外的聯邦補助。

7月的全美非農業就業人數增加了94.3萬人，該月全國失業率降至5.4%。

8月14日當周，喬州申請新失業救濟的人數降至約1萬人，為疫情流行以來最低水平。

在截至8月7日的一周中，喬州領取常規州失業救濟金的總人數約為9萬1000人，此數目與疫情前相比仍然較高。