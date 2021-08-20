亞城看板／國慶杯高球賽 9/26報名截止

由美東南區華人 高爾夫球協會(SECGA)主辦的亞城國慶杯高爾夫聯誼賽今年將於10月3日(周日)舉行，由駐亞特蘭大 台北經濟文化辦事處指導贊助。球賽以SECGA會員及會友優先，並開放給其他球友，名額限72名。參賽者需提供新冠疫苗 完全注射證明。

比賽項目分為：男子Flight A、男子Flight B、女子組Ladies。成績計算以Callaway Scoring System淨桿，各組取前三名優勝者，獎金分別為150元、

100元及50元，另有最近洞及最遠桿技術獎。

當天上午7時45分開始報到、享用簡餐、練球；8時30分集合、貴賓致詞、規則說明、拍照；9時開球。賽後於clubhouse午餐、聯誼、頒獎及摸彩。

地點：Country Club of Gwinnett, 3254 Clubside View Ct SW, Snellville, GA 30039。

報名費每位80元(含果嶺費、練習球、早午餐、水、獎品、摸彩等)，請事前繳費(Zelle帳號：6783720291)，報名截止日為9月26日。歡迎團體及個人贊助或提供摸彩品。贊助分為鑽石級1000元，包括四人參賽；白金級500元，包括二人參賽；黃金級250元，包括一人參賽。報名或詳情可簡訊張源洲：(678)357-6888或黃綉卿：(678)372-0291。