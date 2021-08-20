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北卡華協野餐會 提前慶中秋

記者王明心／北卡羅來納州報導
華洋會員紛紛上場高歌:(左起順時針)黃光榮、魏銘佑、趙子豪、陳宗平、趙書仰 (Aaron Chao)、黃文慶、鮑哲(Dan Boudreaux)、段祥泰。(記者王明心／攝影)
華洋會員紛紛上場高歌:(左起順時針)黃光榮、魏銘佑、趙子豪、陳宗平、趙書仰 (Aaron Chao)、黃文慶、鮑哲(Dan Boudreaux)、段祥泰。(記者王明心／攝影)

北卡華美協會(TACAS)日前在凱瑞哈羅瑞特公園(Harold Ritter Park)，舉辦夏季野餐兼提前慶祝中秋節。這是該會繼2019年的40周年慶後，第一次舉辦實體活動，會員們很開心能和老友再聚，共享華協提供的便當。

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北卡華美協會(TACAS)舉辦夏季野餐，參加者分散坐席，保持距離。(記者王明心／...
北卡華美協會(TACAS)舉辦夏季野餐，參加者分散坐席，保持距離。(記者王明心／攝影)

籌畫和主持當天活動的副會長黃光榮表示，華協以往每年舉辦春季野餐時，常合併慶祝母親節和父親節，去年因疫情而停辦，今年5月疫情還沒完全降溫。他和會長何曜廷商議，大家好久沒有過節相聚，8月大部分都已完全接種，於是決定在可容納250人的大野餐亭推出聚會，這樣大家可以保持社交距離，加上採取便當用餐，減少交互感染。

去年贊助華協線上活動的Akashi、Cha House、JJ Cafe、Love Bao等餐館，今年繼續義氣相挺，以優惠價格提供華協台式雞排飯、排骨飯、珍奶等，也為素食者提供素便當，華協免費提供會員豐盛便當，由於中秋節接近，當天還發給會員由趙姐烘培的豆沙和茉莉花綠茶月餅。

會員們開心相聚，陳美琪讚賞這種又有好吃便當、又能把好友「一網打盡」的活動。張永平感謝工作人員的辛苦，讓一年多不見的朋友們能相聚。來北卡已20年的吳姓夫婦說他們參加美國人的活動提心吊膽，但華人一般都很小心防疫，可以放心。

華協送每個會員豆沙和茉莉花綠茶月餅，預祝大家中秋節快樂。(記者王明心／攝影)
華協送每個會員豆沙和茉莉花綠茶月餅，預祝大家中秋節快樂。(記者王明心／攝影)

華協的元老會員段祥瑞說疫情間很少有機會與人交流，感謝華協辦這個活動，看到大家依然樂觀開朗，心情很好。陳又治說欣見年輕一輩願意承傳這個三角地區歷史最悠久的華人社團，辦起活動依然有上百人參加。

除了提供便當和水，華協還準備了卡拉ok設備，從3到85歲的華洋會員紛紛上場高歌，演唱歌曲涵蓋華、台、英文老歌、民歌、兒歌。另外，主辦單位也舉辦抽獎，獎品有超市禮券和華協T恤，沒中獎者也都領到紀念T恤，大家度過一個快樂下午。

黃光榮說，華協的下個活動是明年1月29日的春節園遊會，計畫仍在可容數千人的朵頓競技館(Dorton Arena)舉行。若疫情沒有改善，將改在線上舉行。

無論有沒有抽中，每個會員都獲贈紀念T恤。(記者王明心／攝影)
無論有沒有抽中，每個會員都獲贈紀念T恤。(記者王明心／攝影)

疫情 華人 北卡

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