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喬州染疫破百萬 專家：恐低估

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
日前喬州卡布郡學區校董會總部前，支持強制戴口罩陣營(右)與反對陣營兩方均前往示威抗議，短兵相接。(美聯社)
日前喬州卡布郡學區校董會總部前，支持強制戴口罩陣營(右)與反對陣營兩方均前往示威抗議，短兵相接。(美聯社)

喬治亞州確診新冠病毒的總人數本周二(17日)突破100萬，不過，專家指出，由於檢測缺口等因素，實際染疫人數可能低估。

儘管疫苗供應充裕，但喬州仍是全美接種率最低的州之一，完全接種者僅42%。

根據聯邦數據，在截至15日的前7天內，喬州的新感染率高居全美第九，到14日為止，喬州在全美單周每百張病床的COVID-19使用率排名第二，僅次於佛州。

許多喬州南部郡縣的新增染疫人數已超過冬季高峰。17日的數據顯示，該州因為新冠病毒而住院的患者將近4500名，占全州住院人數的四分之一以上。

即使聯邦疾病防治中心(CDC)已敦促民眾，無論接種與否於高傳播地區的室內應戴口罩，但喬州州長坎普(Brian Kemp)日前拒絕在該州執行這項措施。

他並提到，將延長並擴大州政府與醫院人員的合同，此外，州政府辦公室將在勞動節前的周五關閉，藉此鼓勵尚未接種的員工利用假期接種疫苗。

不過，儘管州長未發布口罩令，包括亞特蘭大、沙凡納(Savannah)等城市，已陸續恢復公共場所強制戴口罩的規定。

亞特蘭大附近的底卡特市(Decatur)17日宣布，進入該市雜貨店、餐館時須戴口罩，不過，該市法令允許企業彈性選擇是否執行，假使選擇不執行的話，需在該機構入口處張貼標示。

雅典市(Athens)對企業實施了類似要求。沙凡納已在該市建築、醫院、學校等地強制戴口罩，但並未要求公司企業遵守。亞特蘭大要求在室內均須戴口罩，且強制企業須遵守。

每年勞動節假期在亞城舉辦的Dragon Con主辦單位已經公告，今年將要求參加者出示疫苗接種證明，否則需提供活動進場前72小時內的病毒檢測陰性證明。

喬州各學區佩戴口罩規定不一，多個學區居民仍對口罩令存在歧見，且互不讓步。

自新學期開始以來，亞城都會區的學校至少通報了約4000例確診，根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，由於確診病例增加，喬州已至少有九個學區決定在勞動節之前暫停實體課，而改為線上教學。

口罩 喬州 亞特蘭大

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