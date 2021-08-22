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梁越昇榮獲科技界最高榮譽 一人獨攬兩項國際製造工程科技領域獎章

亞特蘭大訊
梁越昇學術地位深獲國際肯定。(Steven Liang提供)
梁越昇學術地位深獲國際肯定。(Steven Liang提供)

喬治亞理工學院教授梁越昇博士(Steven Y. Liang)，最近分別在6月與8月間獲得國際製造工程師學會頒授的金牌獎章(Gold Medal by the Society of Manufacturing Engineers International)及北美製造研究學術院授與的傑出終身服務領導成就獎章(Outstanding Lifetime Service Leadership Award by the North American Manufacturing Research Institution)。這兩項獎章每年度全球都僅頒授給一人，梁越昇一舉獲得兩項國際殊榮，是製造工程科技領域的最高榮譽。

梁越昇為台灣成功大學學士，密西根州立大學碩士，柏克萊加州大學博士。曾任北美製造研究學術院總裁，美國機械工程師製造學會理事長，也曾在台灣擔任跨國集團華新麗華公司(股)總管理部總經理，現為喬治亞理工學院布萊恩先進製造講座教授，專業研究智能製造及精密生產。

他同時也出任國際精密製造期刊(IJPEM) 主編，及國際材料加工及製造期刊(JMMP) 總編輯。美國機械工程師學會 (ASME) 會士，國際製造工程師學會 (SME) 會士，國際工程科技學院 (AET) 會士。

梁越昇與聯合國，歐盟，美國國家實驗室，汽車，航太，能源，關鍵零組件，生產裝備等相關產業合作多年，發展智能化，自動化，精密化，及微型化之下世代切削及增材製造科學技術理論及產業應用。曾指導70多名碩博士生，應邀至全球20餘國家發表過40多場專題講演及會議主題講演。發表國際重點期刊論文600餘篇。

據悉，梁越昇學術地位深獲各界肯定，獲有成功大學系統科學傑出校友獎，海外優秀華人獎，美國道格拉斯工程獎章，迪德工程獎章，布列爾量測技術獎章，蕭爾國際製造研究獎章等。

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