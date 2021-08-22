吳俊彥接任亞特蘭大台商會會長 任內努力推動商機 讓會務更茁壯

亞特蘭大台商會召開第33屆理事會會議。(商會提供)

亞特蘭大台灣 商會日前Johns Creek市舉辦第33屆理事會會議，吳俊彥接替袁丹青出任該會會長，副會長為吳政興，當天共有理事、會員及貴賓近40人與會。吳俊彥表示，將在任期內將努力推動商機，邀請專業人士及成功企業家舉辦講座，期盼讓商會會務更為茁壯。

會議邀請中華民國駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、經濟組組長陳新發、亞特蘭大華僑文教中心主任賴麗瑩、辦事處領事張宏遠等與會。會議在吳俊彥的歡迎詞中展開，王翼龍介紹了自己並表示終於可以彼此見到廬山真面目，期盼在亞特蘭大任內能與僑民一同拓展國民外交，努力致力於美東南六州的政商僑合作關係，將台灣在國際舞台上發光發熱。

賴麗瑩致辭發言，並帶來僑委會委員長童振源頒發的感謝狀與祝賀狀，由王翼龍頒發感謝狀給前會長袁丹青，賀狀給新會長吳俊彥。陳新發報告指出，自2019年至今台商回流，投資設廠帶動商機及經濟起飛.猶如回到台灣四小龍時期，同時台灣對電動汽車的貢獻，半導體產業獲得全球的肯定。

理事自我介紹呈現該會從事各行各業，有科技、醫療、建築設計、地產投資、進出口商、食品批發及各種專業。與會人士從中深感台商們在海外以刻苦精神所創出的事業，是多麼地讓人敬佩。

王翼龍對這項安排能夠讓大家愉快互動，並在短短的時間內認識彼此，深感收穫良多，他並介紹當前政府推出的台灣就業 金卡活動，歡迎各種專業人士回台灣創業或是就業並給予優惠方案。詳情可查詢網站：https:/gold card.nat.gov.tw/zh/。

當天會議，王翼龍贈送美酒配上台灣美食，副會長吳政興帶來台灣的蘋果西打，前副會長潘蘭生贈給與會理事及貴賓書店禮卷，在歡聲笑語中完成這場實體會議。