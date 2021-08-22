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黃守廷蟬聯職業高球教學聯盟中區冠軍 保持USGTF比賽史上第一位及唯一華裔冠軍得主記錄

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
美國職業高爾夫教學聯盟雜誌長篇介紹黃守廷的高爾夫學球和打球史，他是USGTF比賽史上唯一在同一年度中同時獲得中區賽冠軍和全美賽冠軍的球員，更是第一位、也是唯一的一位華裔冠軍獲得者。(雜誌截圖)
美國職業高爾夫教學聯盟雜誌長篇介紹黃守廷的高爾夫學球和打球史，他是USGTF比賽史上唯一在同一年度中同時獲得中區賽冠軍和全美賽冠軍的球員，更是第一位、也是唯一的一位華裔冠軍獲得者。(雜誌截圖)

定居喬治亞州亞城的黃守廷(Hunter Huang)博士，日前在密西根州舉行的職業高爾夫球教學聯盟中區年賽(USGTF Central Region Championship)中，再度奪下冠軍。黃守廷在2019年首次參賽，分別奪得中區和全美冠軍，這次衛冕冠軍(2020年因新冠病毒疫情停辦)，使得他繼續保持USGTF比賽史上第一位、也是唯一的一位華裔冠軍得主記錄。

職業高爾夫教學聯盟擁有會員超過6萬人，是全球最大的職業教球組織。黃守廷於2019年取得職業教練執照，便成為當年USGTF比賽史上唯一在同一年度中同時獲得中區賽冠軍和全美賽冠軍的球員。當年這場在亞歷桑納州舉行的全美賽事中，他以58歲最高的年齡和最低的球齡，奪下冠軍寶座。

據悉，8月1日到2日在密西根州肯東(Canton)舉行的今年度中區賽事上，黃守廷第一輪比賽落後，第二輪急起直追下，拿到冠軍獎盃。今年10月，他還將進軍在拉斯維加斯舉辦的全美職業高爾夫球教學聯盟年賽。

黃守廷接受專訪表示，他1961年出生於中國，畢業於武漢大學，後來在中國科學院上海生化研究所獲得博士學位，並在上海復旦大學任教半年，於1990年來美深造，1993年開始定居亞特蘭大。這名生化博士是在2000年8月客戶介紹下開始打球，當時他以將近40歲的年齡第一次握到高爾夫球桿，發現這是項非常有挑戰性的運動，立刻愛上了這項運動，於是找了專業書籍開始自學高爾夫球。

從事IT諮詢顧問事業的黃守廷，很快在朋友中贏得了「華人第一桿」的名號，美國主流社會更稱他為「南方入侵者」(southern invasion)，屢屢獲得全美亞裔賽冠軍和各類大小賽事的首獎，還曾打進美國職業高爾夫協會(PGA)錦標賽。當年他的目標是希望2011年在50歲時，獲得美國職業高爾夫協會常青巡迴賽(Senior PGA)第一位華裔冠軍。

可惜的是，黃守廷由於起步晚，再加上年事已高，所以2019年開始轉戰全美職業高爾夫球教學聯盟，卻沒想到因此一鳴驚人。他表示，高爾夫球是項非常適合華人的運動，除了力量之外，是需要觸感和思考能力的運動。

已經開始收學生、還計劃在中國開設高球學校的黃守廷說，他挑選學生非常嚴格，不僅要有興趣，還要有野心，「我的願望是以科學方法，培養出一名比我還強的學生，拿到世界冠軍！」

黃守廷高興地親吻冠軍獎盃。(黃守廷提供)
黃守廷高興地親吻冠軍獎盃。(黃守廷提供)
職業高爾夫球教學聯盟中區主任戴維斯(Brent Davies)頒冠軍獎盃給黃守廷...
職業高爾夫球教學聯盟中區主任戴維斯(Brent Davies)頒冠軍獎盃給黃守廷。(黃守廷提供)

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