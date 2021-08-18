ILF亞城分會年會 鼓勵青年懷抱熱情

ILF亞城分會舉辦年會及研討會。前排右四起為分會會長簡衛、講者張悦。後排右四起為主持人游欣穎、董天羽。螢幕上為ILF創辦人董繼玲。(ILF亞城分會提供)

國際領袖基金會(International Leadership Foundation, ILF)亞特蘭大分會日前舉辦年會暨亞裔 青年領袖研討會(Asian Youth Leadership Symposium)，邀請到ILF創辦人董繼玲(Chiling Tong)及傑龍(Joel Szabat)、創業家張悦(Yale Zhang)，以及前幾年致政府部門實習的三位學員分享經驗，鼓勵青年朋友們懷抱熱情，嘗試新事物。

當天活動是由ILF亞城分會的仍就讀於高中的會員們籌辦，由游欣穎(Alison Yau)及董天羽(Tina Dong)主持。ILF亞城分會會長簡衛(David Jian)表示，自2014年創會以來已協助多位學員至政府機構實習，很高興該會能有機會為社區做出貢獻。

前聯邦交通部助理部長傑龍說，美國 政治「權利」(right)及「平等」(equality)每個人都可及，但人們需要去爭取，也必須要知道如何爭取。他說，亞裔是美國成長最快速的族群，鼓勵亞裔年輕朋友不要只做旁觀者，更要親自去參與公眾事務。

簡欣怡向後被們分享己身經驗。(螢幕截圖) ILF亞城分會舉辦年會及研討會。(ILF亞城分會提供)

董繼玲鼓勵年輕朋友們，多想想未來想要達成甚麼？對甚麼有熱情？她說，領導力需要勇氣，人們在嘗試新事物時通常都會害怕，但重要的是找到志同道合的人，一起努力向目標邁進。她說，近來亞裔遇到兩個難題：對亞裔的仇恨(AAPI Hate)以及疫情 。但即使在這艱難時刻，也可以是亞裔覺醒的時刻。亞裔可以利用這個機會團結起來，持續發聲，讓政府官員聽到心聲。

王馨怡分享自己過往經驗。(螢幕截圖) 孫琳琳鼓勵年輕朋友們多加嘗試新事物。(螢幕截圖)

創辦了Intelligent Dots LLC以及Safe Heart USA, Inc.多家醫療科技公司的張悦，分享了創業路上所學到的寶貴經驗。他說，調整好心態面對失敗及失去朋友，不要假裝自己甚麼都懂，同時也要找尋相同心性、有共同目標的好友以及導師，並且照顧好自己及父母。他說，成功不易，失敗是常態，重要的是享受創業的過程。

張悅談論自己在創業路上的心得感想。(螢幕截圖) ILF創辦人傑龍鼓勵亞裔朋友親自去參與公眾事務。(螢幕截圖)

三位曾至政府單位實習的舊學員也分享了自己的經驗。簡欣怡(Kathryn Jian)鼓勵青年朋友們放開心胸，學習與不同的人共事，適應不同的環境，在任何組織裡都會有可訓練領導能力的機會。孫琳琳(Cynthia Sun)鼓勵年輕朋友們多加嘗試，即使失敗，也能從中了解自己並發覺真正的興趣所在。王馨怡(Casey Wang)說，高中生應努力追求所愛，嘗試新事物，並多與人交流，談論自己的想法，這些最後都會成為珍貴人脈。