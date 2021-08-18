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維克郡共和黨重視華人 邀參訪新辦事處交流

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡維克郡共和黨主席史瓦恩(Alan Swain，左五)和財務部主席西里爾德(Dick Hilliard，左一)與參觀新辦事處的北卡亞裔聯盟(NCAAC)成員熱烈交流。(記者王明心╱攝影)
北卡維克郡共和黨主席史瓦恩(Alan Swain，左五)和財務部主席西里爾德(Dick Hilliard，左一)與參觀新辦事處的北卡亞裔聯盟(NCAAC)成員熱烈交流。(記者王明心╱攝影)

北卡維克郡共和黨辦事處新居落成，在向大眾開放之前，先邀請一群華人參觀。主席史瓦恩(Alan Swain)說他們珍視亞裔民眾，也希望為亞裔出聲。

史瓦恩和其他部門主管帶領大家參觀剛搬遷的新辦事處、回答問題，也準備簡餐招待。他說新址交通便利，面積比舊地大得多，足夠讓各部門成員在此開會、工作，且位於維克郡中心，象徵辦事處的力量和影響力。

該群華人來自北卡亞裔聯盟(NCAAC)，史瓦恩是該會前任會長。史瓦恩說他有一半亞裔血統，但在陸軍服役26年期間，軍中沒有左右派別和族裔之分，大家只一心以國家為重。直到幾年前該會邀請他時，他覺得能用己力服務亞裔是件好事，欣然同意。他說亞裔是北卡人口最快速成長的族裔，到2025年會是最大的少數族裔，應受到應有的重視，也該有亞裔民意代表來為大家出聲。

北卡維克郡共和黨主席史瓦恩(Alan Swain) 勉勵華人多多參與公共事務。(...
北卡維克郡共和黨主席史瓦恩(Alan Swain) 勉勵華人多多參與公共事務。(記者王明心╱攝影)

他介紹自己指揮過所有級別的士兵、多次監督國防部署計畫、擔任白宮行政官員，也當過國防公司的首席營運官。退役後他組建一小企業，用12年的時間，把公司發展到年收入3500萬元的程度。此外他也一直活躍於社區服務並提供支援，包括在疫情期間，聯合該會與其他19個亞洲組織，為一線醫療人員購買個人防護裝備。

從這些經歷中，他深覺團結才是力量，每個人都該貢獻己力，與別人同心合作，積極改變和改善現有的問題。他說辦事處裡的每位工作人員都是不支薪的義工，他自己也將爭取成為共和黨北卡第二選區的國會議員候選人，勉勵在場華人多參與公共事務，邀請朋友一起出錢出力，「開創不同的局勢」(make difference)。

當場華人就家庭價值、教育理念、言論自由等議題發表看法。財務部主席西里爾德(Dick Hilliard)表示，每個人都有獨立思考能力，意見不須相同，這是人權自由，大家要為維護這份自由而努力。會長陳志光說美日混血的史瓦恩熟悉亞裔文化，理念與華人價值觀貼近，又投身軍旅26年，富有效忠愛國情操，是美國政壇需要的人選。

用餐前，財務部主席西里爾德(Dick Hilliard)帶領大家謝飯禱告。(記者...
用餐前，財務部主席西里爾德(Dick Hilliard)帶領大家謝飯禱告。(記者王明心／攝影)

亞裔 華人 北卡

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