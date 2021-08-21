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大鼓米線相信沸騰的力量 現推出會員儲值卡 充值$50就有折扣$10

亞特蘭大工商組
步入店中，笑瞇瞇的彌勒佛和招財貓迎接客人，立時讓人感到愉快的用餐心情。
步入店中，笑瞇瞇的彌勒佛和招財貓迎接客人，立時讓人感到愉快的用餐心情。

位於百福大道(Buford Hwy)和美豐銀行總行旁的大鼓米線(Dagu Rice Noodle)，以其展現不同口味層次感的過橋米線、熱騰騰鼓動味蕾的罐罐米線、及不斷出陳布新的各式清涼奶茶飲料甜品，就像廣告詞所說的「鼓舞你的胃」般，受到大眾的歡迎，連老美都愛不釋手，外帶也不影響沸騰的美味。現在店家為回饋大眾的支持，推出會員儲值卡，只要充值50元，立即可獲10元的還返折扣，歡迎大家自用、送禮，兩相宜。

大鼓米線是中國的著名連鎖店，由影帝黃渤代言，連鎖店全球超過500家。自從在Doraville市開張以來，因嚴格品管、快速上餐的特色，再加上真材實料、湯頭香濃、食材新鮮美味，吸引了不少回頭客。

立志將中國米線揚名美國的大鼓米線，可以吃到工藝傳統的雲南粗米線，輔以創新吃法，已成為最具特色的中華美食之一。在大鼓米線店中電視螢幕不斷播放米線的製作過程，從黑龍江哈爾濱五常市栽種水稻，到工廠以傳統工藝製成粗米線。

店東表示，大鼓米線以「健康美食」為宗旨，所有食材的選擇首選標準就是新鮮健康，米線純粹只有米和水，沒有其他的添加劑，軟滑潤爽，有大米的香甜味，極易吸附湯汁作料，而且「不沸騰不出餐」更是大鼓米線對湯底的高標準嚴格要求。湯頭搭配半湯半骨，口口膠原，熬好的白色骨湯，米線若吃的不過癮，還可免費再續一碗，鼓動食客的胃。

大鼓的招牌罐罐米線有多種口味，如膠原大骨米線、酸菜魚米線、湘西手撕牛肉酸湯米線、牛大骨米線、一品牛肉米線、蕃茄大排米線、棒棒雞米線、椰香咖哩米線等。湯頭是用砂鍋在爐火上24小時不間斷熬製，以華氏450度高溫度的噴香濃湯沸騰翻滾。其中最受歡迎的膠原大骨米線最能顯現湯頭的精華，每碗都有一個豬筒骨，饕客可以大吸骨髓，近融化的骨髓香滑濃郁，還有「補精髓，益腎陰」的功效。

罐罐米線熬好骨湯後，還會加入鮮肉末、韭菜葉、鵪鶉蛋、玉米、木耳絲及各口味配料，沸騰就起鍋。上桌後，客人再將米線徐徐放入熱湯中，可以清清爽爽地直接吃，也可以加上辣油香醋，吃個酣暢淋漓。

而過橋米線方面，有原味、麻辣、蕃茄肥牛、養身菌菇、酸湯肥牛、泡菜肥牛等過橋米線可選。喜好素食的吃客，也可選全素的蕃茄米線和椰香咖哩米線。

在大鼓不僅可吃到地道米線，小菜也一定要嚐嚐。紅油筍片香脆可口，其中紅油是辣椒、香料炸油後，再浸泡一天後過濾而成，所以大鼓的辣油有特殊的香味；川北涼粉雖是素食，但「口感美到像肉！」；棒棒雞更是融百年技藝，並匯集川菜精華後，自成一家的駐店特色小吃。其他的特色小菜，還有一品辣牛展、麻辣鴨舌、鹽酥雞、夫妻肺片、大鼓雞排、川北涼粉、秘製雞翅、豆沙南瓜餅、紅糖糍粑、花果山冰冰粉等，更有各種波霸飲品，蜂蜜綠茶等。

大鼓米線還有米線、湯底分離的特製外帶盒，方便客人在自家或辦公室享受，詳情與網上點餐服務可上網：www.dagu-usa.com。亞城的大鼓米線位於Intown Plaza，正好在美豐銀行總行的隔壁購物中心內，地址：5090 Buford Hwy NE, Ste 110-111, Doraville, GA 30340，電話：678-757-6943，每天上午10時到晚上11時，周一公休。

濃濃膠原的米線，一上桌時先放入肉類涮涮即食，鮮嫩可口。
濃濃膠原的米線，一上桌時先放入肉類涮涮即食，鮮嫩可口。
大鼓米線推出會員儲值卡，充值50元就有折扣10元回饋。
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大鼓的過橋米線配菜依續放入熱湯中，可展現不同口味的層次感。
大鼓的過橋米線配菜依續放入熱湯中，可展現不同口味的層次感。
罐罐米線加入所有配菜，可一次享受豐盛大餐的快感。
罐罐米線加入所有配菜，可一次享受豐盛大餐的快感。
創新吃法的過橋米線和罐罐米線，各有千秋，風味絕佳。
創新吃法的過橋米線和罐罐米線，各有千秋，風味絕佳。
新鮮水果製作的各類奶茶冰飲和甜品，是大鼓為食客用心準備的盛夏解暑良方。
新鮮水果製作的各類奶茶冰飲和甜品，是大鼓為食客用心準備的盛夏解暑良方。
鼓米線飲品放在造形新穎的特製杯中，攜帶過程不會翻洒出來。
鼓米線飲品放在造形新穎的特製杯中，攜帶過程不會翻洒出來。

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