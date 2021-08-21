我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

目睹金山VTA槍擊案瞬間 倖存員工「受創傷」自殺亡

AMFAM小型商業保險一覽

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

美國家庭保險公司American Family Insurance(AMFAM)在「小型企業」的保險版塊進一步強化！ 2018年，AMFAM兼併了Homesite Insurance， 一家2014年其商業保險產品曾經獲得SMA創新行動獎的公司。 2021 AMFAM兼併了Bold Penguin，Bold Penguin是美國最大的小型商業保險交易。這兩次的併購使得整個小型商業保險更上一層樓！

現在，AMFAM的小型企業保單從詢價到綁定，可以只要10分鐘！那麼小型企業包括哪些呢？在AMFAM，小型企業包括，但不僅限於小型企業：

‧餐館、冰激凌店、烘焙甜品店

‧美甲店、美髮店、美容中心

‧員工保險

‧承包施工隊 Contractors，如油漆工、水管工、冷氣工、電工等

‧專業人士辦公場所 Professional Office：律師，會計服務，金融服務，房地產經紀人，顧問等等

‧小型零售：精品店，服裝店，玩具店，特色食品店，家具和家庭用品，電子產品，電腦等

汽車修理廠，洗車廠

‧各種小型商業保險等等

Belinda舒代理處都可以為你提供了解最佳保險。立即與Belinda Shu保險代理聯繫@7702804350，為您度身定做最合適的商業保單。

注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人AMFAM - Belinda舒提供。 Belinda Shu代理GA、 TN、FL、SC、NC、AL、MA等七州保險；過去8年中，年年都是商業金鑰匙獎的獲獎人，累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。請立即撥打770-280-4350。對於保單、合約等相關文件，僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為準。

AMFAM是西北部老牌保險集團，超過90年的歷史。總部設在Madison, WI。名列「財富」500強企業，全面提供汽車，房屋，商業和人壽保險。AMFAM優惠的汽車，房屋，商業(含出租房業主保險)和人壽保險產品，藉由Belinda Shu代理處的優質的一條龍服務，得到了不僅是華人社區， 還有越南社區的廣泛支持和深深信賴。

保險 汽車 美國

上一則

民宅蒐出198具冰凍貓屍 德州動保團體:倖存的沒眼睛

下一則

消弭族裔社群分歧，共創平等未來！2021 Z世代倡議書寫作大賽 8/31截止收件

延伸閱讀

近期活動

近期活動
審核寬鬆 紓困貸款遭詐騙 規模前所未見

審核寬鬆 紓困貸款遭詐騙 規模前所未見
小型企業署督察長：紓困貸款遭詐騙 規模前所未見

小型企業署督察長：紓困貸款遭詐騙 規模前所未見
近期活動

近期活動
銀行貸款買壽險 獲取投資回報

銀行貸款買壽險 獲取投資回報
近期活動

近期活動

熱門新聞

新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35

超人氣

更多 >
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫
是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬

是拉差辣醬「斷糧」官司敗訴 損失近3千萬