AMFAM小型商業保險一覽

作者專業保險經紀人Belinda Shu

美國 家庭保險 公司American Family Insurance(AMFAM)在「小型企業」的保險版塊進一步強化！ 2018年，AMFAM兼併了Homesite Insurance， 一家2014年其商業保險產品曾經獲得SMA創新行動獎的公司。 2021 AMFAM兼併了Bold Penguin，Bold Penguin是美國最大的小型商業保險交易。這兩次的併購使得整個小型商業保險更上一層樓！

現在，AMFAM的小型企業保單從詢價到綁定，可以只要10分鐘！那麼小型企業包括哪些呢？在AMFAM，小型企業包括，但不僅限於小型企業：

‧餐館、冰激凌店、烘焙甜品店

‧美甲店、美髮店、美容中心

‧員工保險

‧承包施工隊 Contractors，如油漆工、水管工、冷氣工、電工等

‧專業人士辦公場所 Professional Office：律師，會計服務，金融服務，房地產經紀人，顧問等等

‧小型零售：精品店，服裝店，玩具店，特色食品店，家具和家庭用品，電子產品，電腦等

‧汽車 修理廠，洗車廠

‧各種小型商業保險等等

Belinda舒代理處都可以為你提供了解最佳保險。立即與Belinda Shu保險代理聯繫@7702804350，為您度身定做最合適的商業保單。

注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人AMFAM - Belinda舒提供。 Belinda Shu代理GA、 TN、FL、SC、NC、AL、MA等七州保險；過去8年中，年年都是商業金鑰匙獎的獲獎人，累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。請立即撥打770-280-4350。對於保單、合約等相關文件，僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為準。

AMFAM是西北部老牌保險集團，超過90年的歷史。總部設在Madison, WI。名列「財富」500強企業，全面提供汽車，房屋，商業和人壽保險。AMFAM優惠的汽車，房屋，商業(含出租房業主保險)和人壽保險產品，藉由Belinda Shu代理處的優質的一條龍服務，得到了不僅是華人社區， 還有越南社區的廣泛支持和深深信賴。