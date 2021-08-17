醫生談兒童健康4要素：飲食、運動、心態、作息

兒童健康管理四大基石。(螢幕截圖)

夏樂潤馨教育 親子生活講座日前邀請了劉菲醫生講解兒童健康管理。她表示，兒童健康管理的四大基石是每日均衡的健康飲食、培養運動愛好、培養積極正面的心態和每日健康的作息時間。

劉菲指出，人類需要七大營養素：碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質、膳食纖維和水份，都要從飲食中獲得。

其中碳水化合物的食物要占四分之一，提供蛋白質的肉魚蛋奶占四分之一，蔬菜占三分之一，其餘為水果。人類需要的基本維生素有13種，包括維生素A、C、D、E、K和八種維生素B族。還有9種微量元素，如鐵、鋅、銅、錳、碘、鈷、鍶、鉻和硒。她說，現在趨勢是疾病的年輕化和早年化，且絕大部分疾病都與飲食有關。

劉菲指出，現在人們不缺常量的營養素，如蛋白質、脂肪和碳水化合物，而是大大缺少維護新陳代謝的微量營養素、維生素、抗氧化劑和礦物質。她舉例，由於環境污染、土壤被破壞、長途運輸，像是菠菜的維生素C含量已大大減少，幾乎失去營養價值，除非我們自己種植有機菠菜。

她還提到，網路和視頻已伸入兒童和青少年的學習方式，因此保護用眼十分重要，要注意為兒童補充葉黃素、玉米黃素和花青素等微量營養素。

劉菲早年畢業於首都醫學院，在北京 友誼醫院有七年臨床經驗；獲加拿大阿爾伯塔大學藥學系碩士；在美加從事醫學研究10餘年，現為華盛頓大學附屬毒理研究所研究員，研究人體肝癌細胞 癌變機制和食物中營養素抗癌機制和防衰老的機理。