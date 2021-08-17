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醫生談兒童健康4要素：飲食、運動、心態、作息

記者王政賢╱北卡羅來納州報導
兒童健康管理四大基石。(螢幕截圖)
兒童健康管理四大基石。(螢幕截圖)

夏樂潤馨教育親子生活講座日前邀請了劉菲醫生講解兒童健康管理。她表示，兒童健康管理的四大基石是每日均衡的健康飲食、培養運動愛好、培養積極正面的心態和每日健康的作息時間。

劉菲指出，人類需要七大營養素：碳水化合物、蛋白質、脂肪、維生素、礦物質、膳食纖維和水份，都要從飲食中獲得。

其中碳水化合物的食物要占四分之一，提供蛋白質的肉魚蛋奶占四分之一，蔬菜占三分之一，其餘為水果。人類需要的基本維生素有13種，包括維生素A、C、D、E、K和八種維生素B族。還有9種微量元素，如鐵、鋅、銅、錳、碘、鈷、鍶、鉻和硒。她說，現在趨勢是疾病的年輕化和早年化，且絕大部分疾病都與飲食有關。

劉菲指出，現在人們不缺常量的營養素，如蛋白質、脂肪和碳水化合物，而是大大缺少維護新陳代謝的微量營養素、維生素、抗氧化劑和礦物質。她舉例，由於環境污染、土壤被破壞、長途運輸，像是菠菜的維生素C含量已大大減少，幾乎失去營養價值，除非我們自己種植有機菠菜。

她還提到，網路和視頻已伸入兒童和青少年的學習方式，因此保護用眼十分重要，要注意為兒童補充葉黃素、玉米黃素和花青素等微量營養素。

劉菲早年畢業於首都醫學院，在北京友誼醫院有七年臨床經驗；獲加拿大阿爾伯塔大學藥學系碩士；在美加從事醫學研究10餘年，現為華盛頓大學附屬毒理研究所研究員，研究人體肝癌細胞癌變機制和食物中營養素抗癌機制和防衰老的機理。

劉菲醫生 。(螢幕截圖)
劉菲醫生 。(螢幕截圖)
人體需要的營養素。(螢幕截圖)
人體需要的營養素。(螢幕截圖)

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