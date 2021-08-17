喬州人口增至1070萬 亞城人口新高 將近50萬

資料來源：2020年人口普查結果 製表:記者林昱瑄

甫公布的2020年美國人口普查 數據顯示，喬治亞州人口繼續向亞特蘭大 都會區轉移，城市化及多元化越趨明顯。

美聯社報導，該州成長最快的地區仍然是亞特蘭大、沙凡納(Savannah)和奧古斯塔(Augusta)的郊區。沙凡納以南的布萊恩郡(Bryan)在過去十年中人口增長了48%，是全美第六個增長迅速的郡。亞城北部的福賽斯郡(Forsyth)增長了43%，在全美增速最快的郡縣排行榜中名列第13。

亞城都會區核心郡縣的人口增長百分比上雖沒有大幅提高，但人口總量明顯增加。該州在2010年至2020年間人口由970萬增加到1070萬，增幅10.6%，其中所增加的15萬2000人遷入谷內郡(Gwinnett)，約14萬6000人在富頓郡(Fulton)。卡布郡(Cobb)、福賽斯郡和底克甫郡(DeKalb)各增加了7萬多人。

亞特蘭大市人口從2010年的42萬人增加到49萬8000人，增長率接近19%，較富頓郡和底克甫郡的增長速度快。這也是該市普查有史以來最多的人口數，超越了1970年的49萬5000人。

在族裔居民方面，喬州 白人比率下降至50.1%，創下歷史新低。

自認是白人(white alone)的人數減少了5萬多人，降至540萬以下。部分原因是因為有越來越多人認為自己為多種族，而人口普查對這些問題的詢問方式也產生了變化。喬州自認為黑人的人數增加了36萬7000人，達到330萬，自認為西語裔或拉丁裔的人數增加了27萬人，達到110萬。

在1980年以前，70%的喬州人是白人。先前喬州的白人比率從未低於53%，此為1890年的水平。而幾乎每個都會區郡縣的非白人居民比率都在增加。

此次普查結果將成為喬州重新分配其14個國會席位、56個州參議會席位和180個州眾議會席位的基礎。郡委員會、學校董事會和市議會選區也須重畫，以應對當地人口變化。

喬州曾是個在政治、經濟和社會上由農村白人主導的州，但其統治地位這幾十年來一直在減弱。特爾費爾郡(Telfair)是前州長塔爾馬奇(Eugene Talmadge)的故鄉，他是1920年代至1940年代農村白人政治的指標人物。該郡人口萎縮了24%，在全美降幅最大郡縣中排名第十，杜利郡(Dooly)萎縮了25%，跌幅全美第九。

喬州有92個郡人口增加，67個郡人口流失。奧爾巴尼(Albany)的所在郡道荷帝郡(Dougherty)失去的人口最多。

就人口增減比率而言，儘管喬州升至全美第八大州，且人口增加總數高居全美第四，僅次於德州、佛州和加州，但這次普查卻是喬州自1940年代以來增長最慢的一次。