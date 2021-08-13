美東南僑務座談 50人線上交流

亞特蘭大僑教中心日前舉辦了「美東南區僑務工作視訊座談會」。(螢幕截圖)

亞特蘭大 僑教中心日前舉辦了「美東南區僑務工作視訊座談會」，當天共有東南區六州的僑務榮譽職人員、僑團負責人、中文學校校長教師、僑界代表等近50人與會，會中除了駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處及僑教中心說明各項工作及政策外，與會者並熱烈交流討論。

駐亞城台北經文處處長王翼龍表示，自到任以來因疫情 關係，尚未與許多僑務榮譽職人員及僑社代表見面，當天很開心難得有機會跟大家「網路會面」。

他說，疫情期間，亞城台北經文處以視訊方式跟轄區各州政要持續交流；促使Fedex正名台灣 ；去年底並成功爭取南卡到台北設立經貿辦事處；此外，還先後邀請到台灣外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院政務委員唐鳳等舉辦視訊座談。

今年則推動了轄區六州的參、眾議會，通過友台決議案及聲明案，並有東南區三所學校與台灣大專院校簽署合作案：包括阿拉巴馬州奧本大學(Auburn)與成功大學、北卡杜克大學(Duke)與清華大學、喬州衛斯理安學院(Wesleyan College)與東海大學。

他表示，未來會持續與各僑團密切合作，也希望各社團在推廣僑務時與政府事務做結合。

戴念華(右二)分享今年舉辦FASCA的成果。(螢幕截圖) 王翼龍(左二)講解台灣就業金卡的申請對象及好處。(螢幕截圖)

亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩當天也播放了關於健康益友app，海外信保基金紓困方案，以及僑胞戶籍兩年遷出權益影片。僑委會委員長童振源也透過影片，針對僑務政策的創新與實踐發表講話。

童振源說，僑委會要扮演槓桿支點腳色，以撐起台灣及僑界，另外也要建立單一數位聯絡窗口與整合平台。該會去年6月啟動了單一數位聯絡窗口，以及各類交流服務平台，數位服務專區及電子手冊，並以視訊及直播方式擴大服務。今年並將持續運用智能科技，辦理作文比賽，華語歌唱比賽等。

賴麗瑩(右二)介紹僑委會以及亞特蘭大僑教中心的LINE專線，歡迎大家多加使用。(螢幕截圖)

北卡台灣同鄉會會長謝金朱則分享了該會今年發起支持台灣加入聯合國活動。僑務促進委員、同時也是亞特蘭大中文學校校長的戴念華，於該場網路座談中，展示FASCA海外青年志工培力計畫的成果，與即將成立的亞特蘭大台灣華語文學習中心的計畫。僑務委員王祥瑞與出席者討論明年新年園遊會的進一步計畫。