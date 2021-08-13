喬州發現罕見類鼻疽致死病例 全美已2死 無出國旅遊史

聯邦疾病控制和預防中心(CDC )表示，在喬治亞州發現一民眾死於類鼻疽(Melioidosis)病，這是一種常見於南亞的罕見疾病。

此一案例使全美確診病例累積到四例，包括成人和兒童。四名患者中有兩名沒有已知的類鼻疽致病危險因素，其中兩人死亡。

此四案例分別位於喬州 、堪薩斯州、明尼蘇達州及德州，四人都沒有出國旅遊史，這令衛生專家們感到困惑。

CDC表示，最可能的原因是進口產品(例如食品飲料、個人護理或清潔產品或藥品)中的某種成分致病。

類鼻疽細菌通常生活在潮濕的土壤和水中，而在極少數情況下，也會污染某些潮濕或受潮的產品。

CDC表示，該病診斷不易，因類鼻疽細菌與導致大多數食源性疾病的細菌不同，該菌可能需時兩到三周才能讓人生病。這使調查作業困難，因人們不太可能記住生病前接觸過的一切產品，其總數可能高達數百類。

CDC要求醫生注意任何對正常抗生素無反應的急性細菌感染，並敦促醫生不要將兒童以及健康且無已知類鼻疽風險因素者排除患病可能。

健康的人可能會罹患類鼻疽，但若有已知的疾病更可能提高患病風險，包括糖尿病、肝臟或腎臟疾病、慢性肺病、癌症 或其他削弱免疫系統的疾病。

CDC表示，民眾若出現咳嗽、胸痛、高燒、頭痛、不明原因體重減輕、或是局部疼痛、腫脹或感染，應該儘快就醫。

詳細訊息可查看：cdc.gov/melioidosis/。