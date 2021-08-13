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藥廠安進入駐北卡維克郡 將增355就業機會

記者王明心／北卡羅來納州報導
安進(Amgen)公司入駐霍利泉(Holly Springs)後，該鎮將有三個世界知名生化公司。(霍利泉臉書官網)
安進(Amgen)公司入駐霍利泉(Holly Springs)後，該鎮將有三個世界知名生化公司。(霍利泉臉書官網)

世界最大製藥公司之一安進(Amgen)將入駐北卡人口最多的維克郡，預計帶來355個新工作機會，此計畫除了提高州稅收、繁榮當地的就業市場、提供沒有大學學位的非裔居民高薪工作，還可能幫助該州的農村社區。

州長庫柏(Roy Cooper)日前宣布，安進生物技術公司將在霍利泉(Holly Springs)建立一個新的生物製品工廠，將可創造355個就業機會。庫柏表示，「安進的投資，再次證明北卡是世界上最具創新的生物技術公司的首選之地。」

根據北卡商業部，安進計畫在維克郡投資5.5億元，建立一個技術先進的藥劑原料生產工廠。新職位的總平均工資預計將達到11萬9510元，為該區域帶來每年4240萬元的工資增長。維克郡目前的平均工資為6萬3966元。

安進在北卡的工廠將按照嚴格的環保標準建造，符合該公司在2027年前實現碳中和、減少40%的用水和75%的廢物處理的目標。該設施也將支持安進在OneTen聯盟的參與，這是一個由許多世界上知名大企業所組成的聯盟，目標是在10年間共同僱用100萬美國沒有大學學歷的非裔，提供他們高薪工作。安進是此聯盟的創始成員之一。

安進的北卡專案得到北卡經濟投資委員會(Economic Investment Committee)就業發展投資基金(JDIG)的支持。商業部的經濟學家估計，在這項撥款的12年期限內，此專案將使該州的經濟增長25億。根據一個新工作崗位產生的新稅收收入的公式， JDIG協議授權給該公司最多1161萬2250元的潛在補償，分12年發放。在這12年裡，新就業崗位帶來的新稅收將超過6360萬元。

安進與JDIG的協定還可能向一個基金注入高達387萬750元，幫助該州的農村社區。當公司選址時，他們的JDIG協議將一些新的稅收收入轉移到該州的工業發展基金公用事業帳戶。該州經濟困難地區的社區，利用公用事業帳戶的撥款，建設公共基礎設施項目，提高社區吸引公司到當地投資的優勢。

安進於1980年在加州千橡市(Thousand Oaks)成立，為全球數百萬患有癌症和心臟病等嚴重疾病的患者提供服務，是道瓊斯工業平均指數的30家公司之一，在全球擁有2萬4000多名員工。

北卡 投資 就業

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