疫情升溫 亞城企業推遲返辦公室 景順要員工先打疫苗

家得寶要求全美超過50萬名的員工，在各商店、辦公室和配送中心的室內均須佩戴口罩。(家得寶推特)

因為Delta變種病毒使喬治亞州各地疫情再度升溫，許多公司因此不得不改變原先預定的員工返回辦公室計畫。包括可口可樂 ，喬州電力(Georgia Power)等，均將原訂的回辦公室上班時間往後推遲。

可口可樂原先計畫自9月7日起逾3000名員工即可重返亞城總部上班。該公司日前向員工表示，最早要到10月中旬才能返回辦公室。

總部位於亞特蘭大的景順資產管理公司(Invesco)，在亞城擁有約1000名員工，全球約有8500名員工。該公司表示，美國 員工返回辦公室，需出示完全接種疫苗 證明。景順發言人特里奧(Jeaneen Terrio)表示，員工重返美國各辦公室的日期將不會早於9月13日，該公司正密切關注病毒發展。

喬州電力公司最近也無限期推遲了員工返回辦公室的計畫。擁有寬頻、汽車服務業務以及亞特蘭大憲報(AJC)的Cox Enterprises表示，將要求進入總部和辦公室的員工完全接種COVID-19疫苗。

家得寶(Home Depot)表示，已要求其全美超過50萬名的員工在各商店、辦公室和配送中心的室內，必須佩戴口罩。

達美航空則指出，要求新員工需接種疫苗，但不會強制現有員工接種。該公司一直以來提供獎勵予接受疫苗接種的現有員工，包括帶薪休假、現金和旅行獎勵。

「我們有近75%的員工接種了疫苗，此一比例還在繼續攀升，」達美航空向FOX電視台表示。