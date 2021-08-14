我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

免費英文課程從零級開始 亞城威斯敏斯特長老會敞開大門歡迎參加 備有免費晚餐和幼兒看顧

亞特蘭大訊
朝氣蓬勃的英語課程團隊。(PCA提供)
朝氣蓬勃的英語課程團隊。(PCA提供)

新冠病毒COVID-19疫情期間，許多人在網絡上進行主日敬拜與參與各類課程。擁有120年歷史的亞特蘭大威斯敏斯特長老會教堂(Westminster Presbyterian Church, PCA)，每週都有主日敬拜的在線視頻 ，提供中文字幕(也包括英文、韓文和西班牙文)；並且將在秋季恢復國際英語(ESL)課程，歡迎大眾報名參加免費學習英語，課程當天還備有免費晚餐和幼兒照顧。

威斯敏斯特長老會教會大多數會眾成員都是英語母語人士，但教會領導層希望以愛心和熱情尋求擴大國際事工的深度。隨著教會擴大國際事工，已經將主日早上敬拜翻譯成包括中文在內的各種語言，放在YouTube上，每週與大家分享牧師的福音佈道，分享喜樂和虔誠的敬拜，這些都會在上有中文(和英文等其它語言的)字幕。

YouTube點擊鏈接：https://www.youtube.com/channel/UCyjXwh3mznaSd53te1O6G7Q，可以單擊視頻屏幕右下方的「CC 按鈕」打開字幕選項，然後單擊「齒輪圖標」選擇字幕語言。

威斯敏斯特長老會教會指出，自從2007年秋季開始，該教會每週一開設國際英語(ESL)課程，除了去年因為疫情首次沒有舉辦之外，今年秋季9月13日起將恢復上課。

ESL 課程包括每週一晚上6時到6時45分的免費晚餐，然後是從6時45分到 8時各級別英語課程，其中有零基礎級、初級、中級和高級、還可選修聖經學習，課程由教會志願者教授。同時還免費提供從6時45分到8時的兒童照顧。如果想提高英語水平，可以參加最適合的英語課程或參加其中一項聖經學習。

此外，威斯敏斯特長老會教會在週日上午8時30分和上午11時，提供面對面的敬拜，同時段也提供兒童看顧。熱情歡迎大眾參加。

教會地址是：1438 Sheridan Rd NE, Atlanta, GA 30324。如果要報名英文課，或是有任何其他問題，或想在參觀教會之前與威斯敏斯特長老會教會相關人員交談，可以中文聯繫Angie Mercer：404- 444-8357或Joseph：404-740-8913(可說中文)，或電子郵件：[email protected]

在YouTube觀看威斯敏斯特長老會教會主日敬拜的在線視頻，可在「齒輪圖標」選擇...
在YouTube觀看威斯敏斯特長老會教會主日敬拜的在線視頻，可在「齒輪圖標」選擇中文Chinese字幕。(螢幕截屏)

疫情 YouTube 亞特蘭大

上一則

芝加哥中文學校夏令會 推廣暑假周末課程

下一則

住銀行做一晚發財夢 民宿創意有「錢」景

延伸閱讀

沒打疫苗真要命 佛州教會 10天內痛失6成員

沒打疫苗真要命 佛州教會 10天內痛失6成員
沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員

沒打疫苗真要命 佛州教會10天內痛失6成員
戴資穎對父親道愛：18年羽球生涯 謝謝你教會我好多事

戴資穎對父親道愛：18年羽球生涯 謝謝你教會我好多事
新州主恩堂英文堂 百人同享野餐樂

新州主恩堂英文堂 百人同享野餐樂
不堪性侵院童官司巨額索賠 康州天主教會聲請破產

不堪性侵院童官司巨額索賠 康州天主教會聲請破產
新州教會歡聚燒烤 同賀國慶

新州教會歡聚燒烤 同賀國慶

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
德州五個月大嬰兒被完全接種的家人傳染新冠變種病毒。(KHOU畫面截圖)

五個月大男嬰 遭打2劑家人傳染變種新冠

2021-08-06 18:03
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
29歲女警法蘭琪於9日晚間執行交通攔停檢查時，遭車內歹徒開槍射殺。(芝加哥警局提供)

芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺

2021-08-09 10:29

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡