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泛亞社區中心免費巴士服務受矚目 運輸部長布塔朱吉允諾支持確保大眾獲公平交通服務

記者張蕙燕／亞特蘭大報導
運輸部長布塔朱吉強調安全、便捷、連繫大眾的交通基礎建設重要性。(記者張蕙燕攝影)
運輸部長布塔朱吉強調安全、便捷、連繫大眾的交通基礎建設重要性。(記者張蕙燕攝影)

亞特蘭大泛亞社區服務中心(Center for Pan Asian Community Services, CPACS)從2012年便開始的免費交通服務，受到聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)的矚目。他在8月6日走訪亞特蘭大都會區時，特別聽取泛亞報告，了解這項接受聯邦補助免費接送少數族裔長者、弱勢人群的交通計畫，並承諾支持當地交通基礎設施，以確保公平獲得交通和服務。

拜登政府對基礎建設計畫展開大力宣傳，衛生部部長貝西拉(Xavier Becerra)、財政部長葉倫(Janet Yellen)、和布塔朱吉等內閣三大部長，先後在在8月2日、4日和6日等一周內，走訪喬治亞州亞城都會區，對亞特蘭大都會區展開密集的訪問與拜會，宣講近1.2兆元基礎建設包裹法案，重點在於改善全美道路、交通運輸及網路寬頻設施，以及另外由民主黨單方面提出、規模3兆5000億元的預算協調程序法案，重心則在人力基礎建設，例如托兒服務等。兩項法案會在參院交付表決。

負責全美交通運輸工作的布塔朱吉，在喬州聯邦眾議員麥克巴斯(Lucy McBath)陪同下，走訪了底克甫群(DeKalb)、谷內郡(Gwinnett)、捷運車站，並和桃樹角市(Peachtree Corners)市政團隊會談。在他的密集行程中，特別於Doraville捷運站聽取泛亞執行長金廷夏(Jung Ha Kim)、資深副執行長Victoria Huynh和交通運輸部主任李健熙(Frank Lee)有關該中心免費接送弱勢人群的交通服務。

今年7月才接下泛亞執行長職務的金廷夏指出，布塔朱吉在前次與她的會面，便對泛亞的交通服務感興趣，因此邀請他參觀泛亞的巴士。當天布塔朱吉登上泛亞巴士，了解這項接受聯邦補助的服務從2012年展開，目前已有包括5部巴士在內的14輛交通車，對移民、難民、身障人士和長者社區的交通至關重要。

據了解，泛亞中心有兩類交通服務，CPACS Express Bus是以服務老人及身障人士為主。這些年滿65歲以上的老人，和沒有年齡要求的身障人士，不需持有低收入證明，只要領取糧食券、Medicare或Medicaid，都有資格要求接送醫療看病、購物逛街買菜、上教堂或佛堂、娛樂、理容等等服務。一般是以泛亞為起點，送乘客到單程方圓20哩範圍內的任何地方。

另外，CPACS Mobility Bus是路線固定的服務，可減少交通障礙，並為居住在底克甫和谷內郡65 歲以上、英語能力有限的移民和難民老年人、19 歲及以上的身障人士以及交通不利的人提供更多的交通選擇，以提高難民和移民老年人和殘疾人的生活品質。

李健熙指出，由於泛亞交通服務有非常高的需求，希望能爭取到更多的聯邦經費，服務更多的人。

另外，衛生部長貝西拉和喬州聯邦眾議員布爾多(Carolyn Bourdeaux)，也曾走訪泛亞社區中心位於諾爾克斯市(Norcross)的Cosmo社區健保中心。他對於喬州只有40%左右的完全接種新冠病毒疫苗比例，感到憂心，呼籲喬州人應戴上口罩，共同擊敗Delta變種病毒的傳播，並希望大眾公平地獲得醫療保健和疫苗接種。

泛亞社區中心成立於1980年，為亞特蘭大地區第一個非營利性的亞裔社區服務機構，開設許多免費服務項目，協助就醫、申請糧食券等福利、代理報稅、開設英語課與課後班等免費課程。地址：3510 Shallowford Rd, Atlanta, GA 30341。有需要包括交通在內各項服務，在上班時間上午9時至下午5時，電話：770-936-0969，交通接送轉Manoj Dahal分機172，可要求中文翻譯。詳情可參閱網站：cpacs.org，交通服務可查詢：cpacs.org/transportation/。

泛亞社區中心免費交通服務受到政府重視，左起為泛亞中心資深副執行長Victoria...
泛亞社區中心免費交通服務受到政府重視，左起為泛亞中心資深副執行長Victoria Huynh、喬州聯邦眾議員麥克巴斯、運輸部長布塔朱吉、泛亞交通調度員Manoj Dahal、泛亞執行長金廷夏、泛亞運輸部主任李健熙、和多若維爾市長蓋爾曼。(記者張蕙燕攝影)
泛亞Express Bus是以服務老人及身障人士為主，提供免費的巴士交通服務。(...
泛亞Express Bus是以服務老人及身障人士為主，提供免費的巴士交通服務。(泛亞網站)
泛亞Mobility Bus以服務居住在DeKalb和 Gwinnett郡居民為...
泛亞Mobility Bus以服務居住在DeKalb和 Gwinnett郡居民為主。(泛亞網站)
泛亞中心資深副執行長Victoria Huynh(左) 介紹該中心交通服務，左二...
泛亞中心資深副執行長Victoria Huynh(左) 介紹該中心交通服務，左二起為泛亞交通運輸部主任李健熙、泛亞執行長金廷夏、運輸部長布塔朱吉和喬州聯邦眾議員麥克巴斯。(記者張蕙燕攝影)
運輸部長布塔朱吉參觀泛亞社區中心巴士，了解泛亞如何運用聯邦經費照顧、服務少數族裔...
運輸部長布塔朱吉參觀泛亞社區中心巴士，了解泛亞如何運用聯邦經費照顧、服務少數族裔和弱勢人群。(記者張蕙燕攝影)
運輸部長布塔朱吉(左三)6日在Doraville捷運站，聽取泛亞社區中心執行長金...
運輸部長布塔朱吉(左三)6日在Doraville捷運站，聽取泛亞社區中心執行長金廷夏(左二)報告，左右分別為喬州聯邦眾議員麥克巴斯和多若維爾市長蓋爾曼(Joseph Geierman)。(記者張蕙燕攝影)
運輸部長布塔朱吉走訪亞特蘭大都會區的Doraville捷運站，了解當地基礎建設。...
運輸部長布塔朱吉走訪亞特蘭大都會區的Doraville捷運站，了解當地基礎建設。(記者張蕙燕攝影)

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