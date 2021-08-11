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佛州看板╱塔城世界舞蹈音樂會 14日登場

吳天順
塔城亞洲協會第三屆「融合世界舞蹈音樂會」海報。(Melinda Patrick Cowen提供)
塔城亞洲協會第三屆「融合世界舞蹈音樂會」海報。(Melinda Patrick Cowen提供)

●第三屆融合世界舞蹈音樂會(Fusion World Dance & Music Concert 3)將於14日(周六)晚間7時在塔拉哈西社區學院(Tallahassee Community College)的Turner Auditorium登場。該活動由塔城亞洲協會主辦，演出者包括Matsuriza日本太鼓團、鄧海瓊博士古箏班、塔城華人協會Yun Dance Group等逾20個團體，該活動將同步上網。門票50元起至65元，並有100元以上之贊助票，可獲節目光碟，購票網址：bit.ly/2XjYksJ。 節目預告：vimeo.com/578712053。詳情可上網：asiantlh.org。

大奧蘭多台商會音樂會 15日開放

●大奧蘭多台商會「音樂會及演講座談會」，將於15日(周日)下午2時至4時在羅森酒店(Rosen Plaza Hotel)舉行，向大眾免費開放。音樂會將由來自紐約的音樂博士林維洋(Andy Lin)演奏小提琴、中提琴及二胡，奧蘭多的陳萬齊(William Chen)、陳萬龍(Louis Chen)兄弟演奏小提琴及二胡。座談演講者為加州智慧財產權專家陳穎亭(Katy Chen)及加州益智遊戲及水上活動用品店老闆徐凰耕(Carl Hsu)。意者請簡訊台商會長林哲光：(407)780-6066，或直接至會場。請著正式服裝出席。地址：9700 International Drive, Orlando, FL 32819。(記者陳文迪)

世界舞蹈音樂會購票二維碼，掃描即可購票。(主辦單位提供)
世界舞蹈音樂會購票二維碼，掃描即可購票。(主辦單位提供)

加州 紐約 華人

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